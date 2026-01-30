去年製造業景氣燈號 AI一枝獨秀、傳產慘淡
[NOWnews今日新聞] 2025年外銷訂單創新高，但也明顯區分出「AI產業」及「非AI產業」呈現兩樣情。台灣經濟研究院今（30）日公布，「2025年12月製造業景氣概況」，電子電機大類中的電腦、電子產品及光學製品、電子零組件受到AI、高效能運算商機轉為「繁榮」紅燈，但其餘多數產業呈現「景氣衰退」藍燈，整體製造業呈現代表「景氣低迷」的黃藍燈。
根據統計，整體製造業景氣信號值由2025年11月的11.82分，增加0.73分至12月12.55分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。
進一步分析產業別，電子零組件業方面，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，IC等相關品項拉貨動能強勁，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆呈雙位數成長，12月景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為代表繁榮的紅燈。
電腦、電子產品及光學製品業受惠AI及雲端運算應用熱絡，伺服器、通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等需求續增，12月景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。
但除了吃到AI紅利產業，其餘產業仍慘淡。民生大類中的食品業，受年節活動及演唱會、縣市長初選民調造勢頻繁影響，加上超商配合世界棒球經典賽推出促銷活動，然對日本及東協需求減少，致出口年增率轉負，抵銷部分需求面指標，12月景氣燈號續維持代表低迷黃藍燈。
化學製品方面，染料、顏料需求仍受壓抑，企業接單及投資態度趨於保守，且受海外同業低價競爭，雖然AI應用持續擴張，帶動電子用化學品出貨維持成長，12月景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。
塑橡膠製品方面，海外同業生產過剩情形持續，出口、外銷接單年增率仍呈衰退，拖累需求面及原物料投入面指標表現，景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。
基本金屬業方面，靶材、銅箔等產品受電子零組件業需求增溫而增產，但鋼胚、熱軋鋼捲板等品項因全球鋼市需求不佳，使得出口、外銷訂單及生產指數年增率仍呈衰退，12月景氣燈號續為代表衰退的藍燈。
機械業方面，受惠於電子零組件產業持續擴充產能，帶動相關生產設備及零組件需求增加，外銷訂單及生產指標年增率成長，惟銷往中國出口減幅擴大，抵銷部分增幅，拖累原物料投入面及需求面指標表現，故12月景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。
