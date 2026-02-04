去年複委託金額創新高 券商：過年期間交易不打烊

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著全球資本市場連動性提升，國人透過複委託參與海外市場的熱度持續升溫，規模屢創新高。根據券商公會統計，2025年全年複委託累計成交金額達新台幣 10.75兆元，年成長率達37%；同時，複委託開戶數攀升至700萬戶，年增約19%，顯示海外投資已逐步成為國人資產配置的重要核心；元富證券今指出，過年期間券商複委託業務不中斷。

元富證券觀察國人複委託的交易結構，美股仍是首選市場，占整體交易量比重接近八成。展望2026年，市場普遍認為在通膨壓力趨緩、國際主要央行利率政策方向逐漸明朗的氛圍下，美國多數企業的獲利可望維持正向；加上AI、半導體、雲端運算等科技趨勢持續推升企業資本支出，美股中長期基本面仍具支撐，可望吸引全球資金持續布局。

元富證券因應海外市場投資需求，於農曆春節期間持續提供複委託交易服務，投資人於假期中仍可正常進行海外股票交易，且美股定期定額扣款作業也如常運作。

此外，針對無法長時間盯盤、但仍希望穩健參與美股行情的投資人，元富證券亦持續推廣美股定期定額服務，提供每月六個扣款日選擇，最低投資門檻僅需美金 30 元或新台幣1000元，增額單位低至美金1元或新台幣100元，使投資人可依自身資金狀況，逐步建立海外資產配置，參與全球經濟成長契機。

