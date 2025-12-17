去年誰傳話特赦？陳水扁抖出就是柯建銘：他還埋首寫書、恐有大海嘯

前總統陳水扁與民進黨團總召柯建銘 圖：陳水扁提供

[Newtalk新聞] 去年1月1月總統蔡英文稱沒有開始想特赦阿扁，但後來傳出她有意特赦，但總統府事後否認。前陳水扁今(17)日直接點出傳話的就是民進黨立院黨團總召柯建銘，「難不成2024.2.12柯總召當面轉告520前蔡總統的赦扁決定是「假傳聖旨」在騙阿扁？聽聞柯總召正埋首著書立說，何時可以出版？會有政治大海嘯嗎？」

陳水扁今日社群發文，10屆立委、25年總召回首大罷免竟來自60年前日記的柯建銘，國會全面改選後連續當選10屆的最資深立委，有「立法院活字典」之稱，總召25年的柯建銘醫師，2025.12.21（日）10:00再上《有夢上水》第260集，分享主張「大罷免大成功」。

陳水扁說，原來跟柯總召埋在內心60年的故事、一本小學6年級的日記有關。為什麼大罷是場歷史對決與終極博弈，且聽他從個人家庭因素、歷史際遇感受，到從政心路歷程的心情告白。726第一階段大罷前，各界預測成功罷免從25到0席都有，為何落差那麼大？柯總召感激阿扁要送拐杖，自曝已修好，希望共同杖打藍白賣國賊。

陳水扁說，大法官解釋國親兩黨強行通過的319真調會違憲，為什麼過去可以尊重大法官，現在要癱瘓憲法法庭？再談國務機要費的「歷史共業」，到柯總召、賴清德幹事長等的「歷史共淚」與遲來的國務機要費除罪。有關赦扁傳聞，2024.5.16總統府說「無此決定」，難不成2024.2.12柯總召當面轉告520前蔡總統的赦扁決定是「假傳聖旨」在騙阿扁？聽聞柯總召正埋首著書立說，何時可以出版？會有政治大海嘯嗎？

至於陳水扁提及已經修好的拐杖，應是去年立法院會，柯建銘手持拐杖在議事桌前猛力敲打，拐杖折斷，一度還飛擊到國民黨立委徐巧芯身上。

