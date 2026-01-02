去年請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 電視台吐17字全招了

記者蔡維歆／台北報導

資深媒體人劉寶傑去年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。對此記者求證該台財經台，對方也做出回應。

李正皓主持《新台派上線》。（圖／資料照）

劉寶傑主持政論節目近18年，去年初突傳出請辭，當時電視台證實他合約期滿不續約，將在年後暫別節目。外傳他收視率輸給李正皓主持的三立同時段節目《新台派上線》，再加上年薪昂貴、頂頭上司不滿其表現，因此產生請辭念頭。不過本人並未鬆口真實原因。

而劉寶傑請辭後，《關鍵時刻》節目由張炤和代班。但傳出張炤和接手後，節目一直沒做起來，最近電視台內部也檢討地震新聞落後，整體收視下滑，高階主管人事也大地震。此時傳出劉寶傑回鍋受邀到該台財經台開新節目，時間就在3月，當時他跟該台新聞台鬧不愉快，現在該台找他到財經台，台內也有同事猜，「一年了，寶傑哥的氣也差不多消了」。對此該台東森財經台則17字表示：「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」

