生活中心／綜合報導

年關將至，航空業年終也受大眾矚目。台灣虎航，2025年成績亮眼，深耕日本市場，策略奏效，董事長面對記者提問，年終會發多好，口風很緊，只說不會太差。但不會太差是多好？看看去年，虎航曾發出航空業最高平均12.8個月年終，今年新官上任，能否再創高峰，外界都很期待。

台灣虎航董事長黃世惠：「2025年我們新增了九條航線，從台北從高雄，甚至於台南。」

2025年虎航持續深耕日本市場，直飛23航點、34航線，獨家飛往不少二三線城市，計策奏效，好成績有目共睹。年關將至，薪情肯定不錯！

廣告 廣告





去年豪發12.8月! 虎航年終還沒開獎 董座賣關子:不會太差

虎航董事長黃世惠（右）（圖／民視新聞）





台灣虎航董事長黃世惠：「這個（年終）要有年度的結算，2025年確實是個豐收的年，所以也不會太差，請大家期待。」

小小透露，不會太差，但到底會多好？看看去年虎航，前董事長陳漢銘，發出航空業史上最高年終獎金，平均12.8個月，最多能領到17.4個月。而且每位員工平均調薪4%，再加上固定額3000元，羨煞眾人。新任董座上任後，首發年終，虎航人引頸期盼，但航空業兩樣情，星宇人就只能盼望來年。





去年豪發12.8月! 虎航年終還沒開獎 董座賣關子:不會太差

公司正準備展翅高飛，K董發年終一個月、調薪3%，請員工，共體時艱（圖／民視新聞）





星宇航空董事長張國煒（01.06）：「去年因為要應付，今年（預計交付的）10架飛機，所以不管在飛行員，還有空服員上面的訓練，都從去年開始，所以去年的成本，相對對我們來講，是壓力非常大，員工有一些意見，就是說對於年終的部分，有點不滿意，不過這個也請大家可以諒解。」

星宇前三季營收近327億，年增26%，表現亮眼。但稅後淨利僅4.75億，較同期衰退近69%，公司正準備展翅高飛，K董發年終一個月、調薪3%，請員工，共體時艱。而長榮、華航都還沒開獎，但外傳長榮年終6.5個月、非主管調薪2500。華航前三季稅後淨利122.5億，創同期新高。有機會比長榮再更高。

台灣虎航董事長黃世惠：「未來要增加最少會有15架（新機），我們有很多的航班，一個禮拜只有兩班，我們希望可以隨著市場的需求，我們再把這些航班能夠加密。」

虎航搶攻哈日族，快閃、頻飛商機。展望2026，航點佈局腳步放慢，改用更密集的班次、更好的服務，迎接旅客。

原文出處：去年豪發12.8月! 虎航年終還沒開獎 董座賣關子:不會太差

更多民視新聞報導

彰基總院年終發3.5個月! 創院史130年來新高

張國煒親自執飛 星宇首班A350-1000廣體客機落地

親駕星宇「掌上明珠」客機回台！年終一個月引不滿 張國煒回應了

