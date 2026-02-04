去年賺315億創新高 一銀祭500萬視訊摸彩

▲第一銀行舉辦「新春辭歲員工視訊摸彩 」，董事長邱月琴（左）和總經理周朝崇（右）抽出多位幸運得主。（圖／第一銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 儘管去（2025）年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，第一金控旗下獲利金雞母第一銀行仍繳出亮眼成績單，稅前淨利達315.18億元，再創歷史新高，3日舉行新春視訊摸彩活動，經營團隊將摸彩總獎金加碼至500萬元，也創下歷年新高，合計超過1700個紅包獎項，讓全行超過8100名員工嗨翻，其中最大獎現金88888元由中科分行行員抽中，讓他直呼驚喜之餘倍感幸運。

儘管去年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，在經營團隊穩健領導與全體員工齊心努力之下，一銀仍繳出亮眼成績單，各項核心業務也展現成長動能，其中中小企業放款連續16年穩居全國市占第一名，並正式突破兆元規模；高資產資產規模（AUM）及客戶數穩居公股銀行第一的領先地位，今年更榮獲國際環境資訊揭露組織CDP「3A」認證，躋身全球23強，為台灣唯一取得最高認證企業。

廣告 廣告

一銀3日也舉辦新春視訊摸彩活動，董事長邱月琴及總經理周朝崇親自率領經營團隊參加。由於一銀稅前淨利達315.18億元，年增率逼近8%，經營團隊特別將摸彩總獎額加碼至500萬元歷年新高，共發出超過1700個紅包，中獎機率突破2成，最大獎現金88888元由中科分行行員奪得。除了大獎外，更體貼全行8100名同仁，每人致贈127元新年紅包，共同分享邁向127週年的榮耀與喜悅。

展望未來，一銀強調，將持續以員工為核心，完善獎酬激勵與照護機制，深化ESG（環境、社會、公司治理），營造具韌性與向心力的職場環境，與同仁共享努力打拼後的豐碩成果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

去年獲利創新高！8大公股銀行年終獎金揭曉 最高超過8個月

房價未明顯回落！第一金估央行續管控 明年股利一定比今年高

台股馬年超旺！第一金投顧喊明年31000點 台積電看1800元