去年赴日觀光人次創新高 首度破4千萬人

日本不只是國人出國旅遊的首選，最新出爐的官方數據顯示，到訪日本的外國遊客人數，去（2025）年首度突破4000萬人，創下歷史新高

日本國土交通大臣金子恭之表示，「2025年到訪日本外國遊客人數，達到約4270萬人次，這將為大多數國家和地區創下新紀錄。」

不只遊客人數比前年增加16%，去年訪日旅客的整體消費金額來到9.5兆日圓，約合台幣1.9兆元，也超越前年、創新紀錄。

不過日本首相高市早苗去年11月發表台灣有事言論後，遭到中國抵制，去年12月赴日旅遊的中國遊客人數比前年同期銳減45%，是4年來首度下降。

日本國土交通大臣金子恭之說：「12月份來自所有國家和地區的遊客總數。較前年同期成長，達到約360萬人次，創歷史新高。」

日本國土交通省指出，去年1到11月到訪日本的外國遊客中，中國人是最大來源，占了四分之一；雖然到了12月中國遊客顯著減少，但目前還不出太大影響。

日本政府訂下更遠大的目標，希望2030年達到6000萬旅客人次、消費額達到15兆日圓。但可預期的是，因為日中關係緊張，中國與香港旅客人數可能持續下滑，今年訪日旅客人數恐怕將比去年減少，為了扭轉這種局面，日本方面也正積極推動招攬歐美旅客。

