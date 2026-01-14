去年跟自民黨拆夥 日本公明黨考慮和最大在野黨共組新政黨

2025年7月2日，日本各黨黨首舉行參議院選舉辯論會，圖片中分別是公明黨代表齊藤鐵夫（左起）、立憲民主黨代表野田佳彥、自民黨總裁石破茂、大阪府知事兼日本維新會代表吉村洋文、國民民主黨代表玉木雄一郎。路透社



日本首相高市早苗已決定在本月23日國會開議日宣布解散眾議院，於下月8日舉行改選。去年和執政黨自民黨拆夥、結束盟黨關係的公明黨，也已「琵琶別抱」，選擇和最大在野黨立憲民主黨結盟，共組新政黨。

日本《朝日新聞》14日報導，多個消息來源表示，立憲和公明兩黨高層預定15日舉行會談，討論未來的發展方向。如果這兩個奉行「中間路線」的政黨達成共組新黨的共識，可能會改變眾議院選舉的版圖。

立憲黨魁野田佳彥和公明黨魁齊藤鐵夫12日已舉行會談，雙方初步同意「更高層級的合作」。作為善意回應，立憲民主黨提議，不在公明黨現任議員所在的四個選區推出候選人，並提出採用統一的比例代表制候選人名單，呼籲雙方合作。

此前由於對自民黨仍有顧慮，公明黨對於和立憲結盟一直態度保留。但是在高市透露有意解散眾院後，公明黨便傾向與立憲組成新黨。

目前在眾院，立憲有148席，公明有24席。

