去年返台投案就醫！史上最大宗海洛因走私案毒梟 腦癌病逝

2021年林秉豐等人犯下台灣史上最大宗毒品走私案，走私總價50億元海洛因磚來台。 圖：新北市刑大/提供

[Newtalk新聞] 竹聯幫和堂前堂主林秉豐，犯下台灣史上最大宗毒品走私案潛逃中國長達4年，去年7月因腦癌末期返台投案，獲准保外就醫期間病況惡化，於昨(8)日在台北榮民總醫院病逝。

據了解，竹聯幫和堂前堂主林秉豐2009年間曾恐嚇藝人楊烈，並因歌手江蕙家人的賭債問題找上門施壓；2015年又因不滿影城業者「擋財路」，教唆手下痛毆對方，導致被害人幾近失明。

2021年，林秉豐犯下台灣史上最大宗毒品走私案。利用木材夾層掩飾，企圖走私1172塊、黑市價格高達新台幣50億元的「雙獅全球牌」海洛因磚來台。案發後，林秉豐在同伴協助下潛逃往中國廣東長達4年，旗下幫眾巫文凱等7人遭警方逮捕並被檢方求處重刑。

通緝期間林曾多次透過友人向警方表達「願意返台投案」，但未實現。直到去年在中國期間發現罹患腦癌末期，病情急遽惡化，6月透過友人聯繫刑事局與警方，表明返台投案意願，7月入境時隨即遭警方拘提，移送新北地檢署偵辦。林秉豐坦承部分犯行，因病情嚴重獲准保外就醫。不料治療數月後仍不敵病魔，於8日台北榮總病逝，享年57歲。

