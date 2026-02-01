去年追鑾轎、今年當院長 新任斗六成大醫院院長竟是「白沙屯媽祖選的」！？

成大校長沈孟儒(左)將聘書交給新任成大醫院斗六分院長何宗憲(右)。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院，今(1)日舉辦新舊院長交接，新任院長由原任副院長何宗憲升任，典禮上卸任院長吳晉祥說，去年白沙屯媽祖鑾轎抵達斗六，時任副院長的何宗憲被鏡頭捕捉到，拿著旗幟追著鑾轎喊「媽祖媽祖成大愛你！」，更被指是「院長」，如今果然應驗，因此是「媽祖選的」，也不為過，引來全場哄笑，讓隆重典禮多了一份歡樂。

典禮上先由成大校長沈孟儒頒贈聘書給何宗憲，後由成大醫院總院長李經維監交下，吳晉祥將印信交給何宗憲，宣告第六任院長正式就任。會場上成大醫學院長鄭修琦、立委張嘉郡、雲林副縣長陳璧君等人與會見證。

沈孟儒表示，成大醫學院是培育人才之地，醫院更有教學、研究及照護病人之責，期待新院長就任後可以持續強化「服務、教學、研究」三方面宗旨；李經維表示，期勉新團隊持續精進醫療品質，總院將始終作為斗六分院最強大後盾，共同為雲林鄉親建構完善醫療網。

吳晉祥則先感謝就任6年來，所有醫護團隊的辛苦付出，將醫療視為志業。隨後他話鋒一轉，要大家猜誰先預知何會擔任院長。他解惑，去年5月白沙屯媽祖鑾轎抵達斗六，時，任副院長的何宗憲拿著旗子追著媽祖鑾轎跑，甚至還高喊「媽祖媽祖！成大愛你！」，逗趣畫面被攝影機捕捉到，網路上寫「斗六成大醫院院長也來了！」，可見媽祖可能早有預示。此番話語一出，令在場哄堂大笑，掌聲四起，讓隆重的交接典禮多了歡樂氣氛。

專長兒科、感染症學的何宗憲表示，會和團隊朝培養醫護團隊數位永續素養，發揮自己長才，成為病人最信賴的醫院，更將落實培育醫療人才的使命，建構適合醫護教育的教學場域，最重要持續回應不同需求，以病人為中心提供穩定、溫暖的照護。

