去年逾萬名台人赴中參與宗教活動 外媒示警：小心統戰

[Newtalk新聞] 路透社報導指出，根據台灣資訊環境研究中心（IORG）最新研究，去（2024）年有超過1萬名台灣人在中國官方的資助或安排下，前往參與各類宗教活動，中共持續以宗教交流掩護政治宣傳，藉信仰滲透影響台灣民意與社會認同。

IORG量化研究中共國台辦所屬「中國台灣網」發表的文章後，發現中共以「同根同源、終將統一」為主要敘事架構，包裝在宗教交流、宗教遶境之中，進而影響參與者政治認同，滲透台灣社會。

陸委會提醒，中共近期在境內打壓一貫道和錫安教會，對外利用宗教對台統戰，中共只是把神明作為專制政權的政治工具，完全不同於台灣民眾對於神明虔誠崇敬之心，提醒宗教界人士與國人務必審慎評估赴陸風險。

如有必要前往中國，行前請先至該會「國人赴陸港澳動態登錄系統」，及內政部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」：https://gov.tw/rui

內政部「赴中國交流資訊公開專區」：https://twexchange.moi.gov.tw/Home

