去年閃婚當爸！李心艾演員尪拋「退出演藝圈」震撼彈：做回平凡的自己

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國演員劉子瑞去年（2025）宣布跟「最美J女郎」李心艾結婚，同年升格當爸，家庭生活美滿。沒想到近日劉子瑞震撼宣布退出演藝圈，表示未來將會回歸家庭，「做回平凡的自己」。

劉子瑞拍片證實告別10年演藝生涯，他細數自己過往的作品，包括《桃花馬上請長纓》、《雪鷹領主》等劇，坦言雖然沒有大紅大紫，但這一切他都感恩在心，劉子瑞表示一路上聽過很多質疑，認為大多時候連親戚朋友都在等著看笑話，感慨提到支持者反而是「螢幕另一頭的陌生人」。

劉子瑞經歷結婚生子後，讓他深刻體會到聚光燈底下維持的形象，「都是虛幻的」，劉子瑞認為退圈並非逃避，「是我選擇的另一種活法」，影片最後，他祝福所有粉絲都能夠活成心中所想的樣子。

劉子瑞宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

