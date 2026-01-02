去年閃辭主持18年《關鍵時刻》！劉寶傑傳3月回歸開新節目 電視台回應了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

62歲資深媒體人劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》主持長達18年，鮮明風格收獲大批粉絲，他在去年年初拋出震撼彈，卸下主持棒。事隔1年，近期傳出劉寶傑即將在3月回歸的消息，為2026縣市長選舉重開政論節目。對此，據三立新聞報導指出，電視台僅回應：「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」劉寶傑本人則證實，除了回歸57財經台，還有網路節目正籌備當中。

62歲資深媒體人劉寶傑將在3月回歸57台財經台。（圖／翻攝關鍵時刻YT）

在《關鍵時刻》大喊口頭禪「真的假的！」的劉寶傑在去年初離開了主持18年的政論節目，當時電視台證實他因合約期滿不續約，將在年後暫別節目。而外傳他是因收視率輸給李正皓主持的同時段節目《新台派上線》，再加上年薪不菲、上司不滿表現，遂而請辭，不過本人並未回應真實原因。近期卻傳出他即將在3月回歸，即將到57台東森財經台開設新節目。

據自由時報報導，劉寶傑稍早證實，目前暫定到57台財經台，也會規畫網路節目，「既然是財經台就不是為選舉鋪路，目前世界有幾個大的主軸，一是中美對抗，已經逐漸白熱化，美國傾全國之力對付中國，台灣剛好是那個平衡的砝碼；另外AI改變產業遊戲規則，台灣也在核爆中心點，所以未來會著重在此」顯見台灣政治內容的比例會下降，他透露回歸時間是3月2日，「電視跟網路同時上線，節目名稱還在討論中」。

台內也有人猜測，「一年了，寶傑哥的氣也差不多消了」。對於回歸事件，東森財經台則僅表示：「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」

