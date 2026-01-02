去年閃辭《關鍵時刻》！傳劉寶傑「氣消了」 3月重返老東家開新節目

劉寶傑去年離開《關鍵時刻》，傳就是因與東森鬧翻，但現在傳他氣消了，將回老東家開新政論節目。（翻攝《關鍵時刻》YT）

資深媒體人劉寶傑，去年1月掰了已主持長達18年的東森《關鍵時刻》，震驚媒體圈與許多觀眾。時隔1年後，傳出他將重返東森主持新的政論節目，備受關注。

真的假的！ 劉寶傑一句話圈粉無數

劉寶傑以一句「真的假的！」口頭禪讓人印象深刻，優秀口條加上肢體動作深受觀眾喜愛，不過去年1月他突退出東森內部群組，後續東森證實劉寶傑年後暫別螢幕，卸下《關鍵時刻》主持棒。

離開東森傳言滿天飛 過去1年劉寶傑少露面

當時就傳出劉寶傑請辭主因，與其收視率不敵三立李正皓《新台派上線》遭高層指責有關等，才會選擇離開東森，劉寶傑後續也鮮少公開露面，直至近期才看見他接受訪問及相關投書。

氣消了？ 傳重返老東家開新節目

不過現在「寶傑哥」傳重返老東家東森。根據《聯合新聞網》報導，由於接手主持《關鍵時刻》的張炤和收視下滑等因素，高層大地震，加上傳考量2026大選，決定找劉寶傑回來，但新節目將開在東森財經台而非新聞台，給雙方有些緩衝，更有同事猜測1年了，他氣應該消了。

