去年開出2100萬張罰單 道路傷亡沒下降？ 林俊憲籲：無效科技執法要退場





藝人陳為民日前痛批台灣測速照相設置密度太高，形容其「比軍事基地和監獄還密」，痛批是「國恥」。立法院交通委員會昨天（4日）舉行專案報告，民進黨立委林俊憲指出，「無效科技執法要退場，經費優先改善道路標線！」

藝人陳為民日前在臉書發文，痛批近年「密度堪比軍事基地與監獄」的賺錢機器迅速增加，卻未見任何民意代表或擬投入政治者出面關注，直指情況「像鬼故事一樣」。他更點名深坑與花東相關爭議案，指稱部分公職「公然說謊」，並質疑若非共同涉入，就是「與民眾脫節」。最後更痛批「國恥」，引發網路討論。

立委林俊憲4日在立法院交通委員上指出，光是六都及國道的交通科技執法數據顯示，2023年共開出2345萬張罰單，2024年已開出2125萬張，平均每輛車每年至少收到1張罰單，且不含其他縣市。這不禁讓人質疑，是駕駛習慣問題，還是交通制度與道路設計本身存在缺陷？

林俊憲4日在粉專上表示，近年台灣科技交通執法密度提升，「罰單地獄」質疑聲浪也隨之增加。交通部統計顯示，去年全國開出超過2100萬張交通罰單，但道路傷亡事故並未明顯下降，顯示取締數量與交通安全改善未呈正相關。

林俊憲指出，高達七成五罰鍰收入歸地方政府，去年全國罰鍰收入達257.57億，六都更是大宗，僅12%用於交通安全改善，多數投入科技執法設備，易讓制度淪為增加財政收入工具。

他寫道：「當罰單愈開愈多、事故卻未改善，人民自然會懷疑科技執法究竟是為了安全，還是為了錢。特別是根據罰鍰收入分配辦法規定，地方政府收到的財源僅有12%須作為交通執法或交通安全改善經費，甚至其中多數都是用來持續購買及維護科技執法儀器，反而使得安全改善經費被排擠。我也在質詢中要求陳世凱部長應會同財政部及地方政府重新檢討罰鍰收入的分配方式。」

他強調科技執法的本意應是協助提升交通安全，「而不是替代道路設計改善、標線更新、燈號調整等更根本的工程，也不是讓人民在道路上戰戰兢兢、擔心哪裡又新增了測速照相。現在最大的問題，是科技執法多由警方或地方政府提議設置，缺乏統一標準，容易導致浮濫，讓制度失去公信力。」

他呼籲中央應制定科技執法統一標準，優先採取交通工程改善，再評估是否設置測速照相等科技設備，並建立退場機制，避免爭議地點持續開罰。林俊憲強調，科技只是輔助工具，必須訂定完整的退場機制。「如果某處科技執法設置後，事故沒有改善、爭議不斷、引發民怨，就應該啟動檢討，必要時撤除設備，不能讓科技執法變成名副其實的『政府提款機』。」

（封面圖／翻攝《國會頻道》的YouTube頻道）

