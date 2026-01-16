去年震撼宣布罹乳癌！大咖女星燦笑露面了 「最新病況」曝光
娛樂中心／綜合報導
南韓資深女星朴美善因經典韓劇《順風婦產科》走紅，爽朗形象深受觀眾喜愛。韓媒去年8月曝光朴美善罹患乳癌噩耗，消息引發震驚，不過近日傳出好消息，丈夫李俸源在YouTube節目談及妻子抗癌近況，親口證實朴美善已成功戰勝病魔。
根據韓媒此前報導，朴美善去年初因身體出現異狀接受檢查，結果被診斷為乳癌初期，朴美確診初期一度陷入低潮，不過因為發現得早，只需要透過放射線與藥物治療即可。丈夫李俸源日前在YouTube節目《乾杯哥》透露，妻子目前已進入服用藥物並持續追蹤的階段，不久前才帶著孩子完成日本家庭旅行。
朴美善昨（15）日也在社群平台分享近況，開心發文：「孩子們送我最想看的音樂劇《神隱少女》當禮物！」，照片中，她戴著帽子入鏡，面對鏡頭露出燦笑，看起來氣色非常不錯。近況曝光後網友紛紛留言為她加油打氣，「要幸福哦」、「我為你的健康祈禱」、「看到你健康真好」。
