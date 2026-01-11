去年非法旅宿裁罰1.2億元 台北市罰款最多

交通部觀光署公布114年各縣市稽查旅館和民宿狀況，其中非法旅館較113年增加31家，裁罰金額為新台幣9662萬元，以台北市罰2035萬元最多；非法民宿則減少21家，裁罰2350萬元。旅館加民宿共裁罰金額逾新台幣1.2億元。

交通部觀光署公布114年各縣市稽查旅館和民宿狀況，根據統計，非法旅館以台北市268家為多。（資料照／台北市觀傳局提供）

觀光署定期公布各縣市旅館業及民宿查報取締績效統計，根據最新統計，114年合法旅宿（旅館加民宿）共有1萬5832家。與113年相比，合法旅館減少27家，研判主因是個別業者經營考量而進退場的結果；未合法旅館家數（旅館加日租）為1058家，較113年同期增加31家，主要是都會區的日租套房增減所致。

裁罰方面，觀光署指出，根據統計，非法旅館以台北市268家為多，其次是台中市201家，宜蘭縣158家，共裁罰889次，共裁罰9662萬元，以台北市罰最多（2035萬元），其次是台中市（1978萬元）及台南市（1898萬元）。

至於民宿，根據統計，114年合法民宿有1萬2551家，較113年同期增加407家，顯示民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

觀光署指出，114年非法民宿統計有566家，較113年同期減少21家，是地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為16家。

觀光署表示，根據統計，非法民宿以屏東縣有133家為最多，其次則是南投縣有119家，宜蘭縣有71家排名第3。

觀光署指出，民宿共裁罰372次，共裁罰2350萬元，前3名為宜蘭縣（651萬元）、新北市（268萬元）及台東縣（200萬元）。