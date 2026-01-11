去年非法旅宿開罰近1億 台北市268家數量居冠

觀光署公布114年度全台旅宿業稽查取締成果，非法旅館與民宿合計裁罰金額達1億2012萬。統計顯示，全台合法旅宿業者共計1萬5832家，但未合法旅館家數達1058家，較前一年度增加31家。

觀光署公布114年度全台旅宿業稽查取締成果。 （示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

裁罰金額方面，非法旅館共裁罰889次，總金額高達9662萬元。台北市以268家非法旅館數量居冠，裁罰金額達2035萬元位居第一，台中市以201家非法旅館、1978萬元罰款緊追在後，台南市則以1898萬元罰款排名第三。觀光署分析，都會區日租套房的增減變化，是導致非法旅館家數上升的主要原因。

相較於旅館業的經營困境，民宿產業呈現不同趨勢。114年合法民宿達1萬2551家，較113年同期成長407家。觀光署解釋，民宿多為家庭副業型態，業者利用自宅閒置房間經營，不像旅館容易因經營成本壓力而停業或歇業，因此受景氣影響較小。

非法民宿部分則出現下降趨勢，114年統計為566家，比前一年減少21家。觀光署指出，這是地方政府持續稽查及網路查核後，部分原列管業者已歇業所致，其中屏東縣減少16家最為顯著。從區域分布來看，屏東縣仍以133家非法民宿居首位，南投縣119家排名第二，宜蘭縣71家位列第三。

民宿裁罰統計顯示，共執行372次裁罰，總金額為2350萬元。宜蘭縣以651萬元罰款金額排名第一，新北市268萬元居次，台東縣200萬元排名第三。觀光署表示，合法旅館較前一年減少27家，研判是個別業者基於經營考量而自然進退場的結果。

