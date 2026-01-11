去年非法棄置廢棄物54件 環局清除62公噸 改善市容環境

114年度非法棄置相關稽查案件共計54件，基隆市政府環保局指出，已完成清除處理廢棄物總量約62公噸，改善市容環境，對公共安全形成積極保護。近期，環保局另查獲涉及跨縣市進行非法廢棄物分類、堆置等處理行為之案件，已依法移送司法機關偵辦17案，顯示非法棄置行為已呈現流動化及組織化趨勢。

為了遏止非法棄置廢棄物行為，維護環境品質與公共安全，基隆環保局於114年度持續辦理非法棄置防制作業，相關成果已具體展現。環保局表示，未來將持續強化環境管理及公共安全維護工作，確保基隆市的生活環境乾淨整潔，並有效降低非法棄置所帶來潛在污染風險。

環保局局長馬仲豪表示，依「廢棄物清理法」規定，非法棄置廢棄物者，最高可處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處新臺幣一千萬元以下罰鍰，環保局顯示依法治理的嚴正立場，具有強烈震懾作用。

環保局表示，未來，將持續透過宣導、教育及公眾參與活動，加強市民及業者對廢棄物管理規定的認識，從源頭減少非法棄置行為發生。民眾若發現疑似非法棄置或亂倒廢棄物情形，請即時通報，環境部公害陳情專線0800-066-666，或本市環保局陳情專線02-2433-3373。