去年非法棄置廢棄物54件 環局清除62公噸 改善市容環境
114年度非法棄置相關稽查案件共計54件，基隆市政府環保局指出，已完成清除處理廢棄物總量約62公噸，改善市容環境，對公共安全形成積極保護。近期，環保局另查獲涉及跨縣市進行非法廢棄物分類、堆置等處理行為之案件，已依法移送司法機關偵辦17案，顯示非法棄置行為已呈現流動化及組織化趨勢。
為了遏止非法棄置廢棄物行為，維護環境品質與公共安全，基隆環保局於114年度持續辦理非法棄置防制作業，相關成果已具體展現。環保局表示，未來將持續強化環境管理及公共安全維護工作，確保基隆市的生活環境乾淨整潔，並有效降低非法棄置所帶來潛在污染風險。
環保局局長馬仲豪表示，依「廢棄物清理法」規定，非法棄置廢棄物者，最高可處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處新臺幣一千萬元以下罰鍰，環保局顯示依法治理的嚴正立場，具有強烈震懾作用。
環保局表示，未來，將持續透過宣導、教育及公眾參與活動，加強市民及業者對廢棄物管理規定的認識，從源頭減少非法棄置行為發生。民眾若發現疑似非法棄置或亂倒廢棄物情形，請即時通報，環境部公害陳情專線0800-066-666，或本市環保局陳情專線02-2433-3373。
其他人也在看
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 59
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法
下個月就是過年，許多人已經開始大掃除，家中不要的保麗龍和氣泡紙該丟哪裡？環保單位指出，這兩類包材的回收方式不同，如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
再冷1天！週一起回暖5天「高溫飆28度」 恐有颱風侵台機率曝
【緯來新聞網】要回溫了！今天（11日）受大陸冷氣團影響，北部及宜蘭整天偏冷，其他地區早晚也冷，入夜後緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝
今（10）日白天氣溫漸漸回升，不過下半天起又要變天，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日下半天東北季風再度增強、冷氣團南下，氣溫驟降下探10度以下。未來一週氣溫起伏明顯，下週二（13日）又有一小股冷空氣南下、迎風面降雨機率略增；另菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但評估不影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強冷氣團暫時退場！明起「一天比一天熱」高溫上看27度
今日（1/11）清晨受大陸冷氣團影響，全台天氣仍舊偏冷，清晨最低溫為嘉義竹崎鄉8.3度，不過明日（1/12）起冷空氣減弱，各地氣溫有望回升，氣象專家林得恩表示，隨著強冷空氣團暫時退場，本週全台「一天比一天熱」，中南部高溫甚至可能達到27度。太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
中南部比北部冷！低溫發威探9度 連凍2天再迎「Ｍ型變溫」
將送別冷氣團！中央氣象署預報，週日（11日）冷氣團持續發威，中部以北清晨低溫不排除剩9度，冷2天到下週一（12日）晨冷氣團影響結束後；下週一白天緩和期稍稍升溫；下週二、三（13、14日）東北季風到來又轉涼；下週四、五（15、16日）東北季風減弱又稍回溫；下週六（17日）可能有東北季風來訪再降溫，變化大致呈現「Ｍ型」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
跌破10度！12縣市低溫特報 晚上冷到1/12上午
中央氣象署今（11日）針對12縣市發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，今晚至明（12日）上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
明短暫回暖又變天！下周兩波東北季風接力影響
受大陸冷氣團影響，今（11）日全台天氣明顯轉冷，北台灣整天偏寒，降雨主要集中在東半部，其他地區僅有零星降雨，其餘地區天氣偏乾。中央氣象署指出，明日冷氣團逐漸減弱，白天氣溫略為回升，但日夜溫差仍大。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
再冷一會！明低溫下探8°C 鄭明典曝：冷空氣有往北撤退趨勢
新1波大陸冷氣團10日晚間起影響，最低溫下探8度左右，前中央氣象局長鄭明典指出，目前大尺度的冷空氣似有往北撤退的趨勢，對台灣影響的機率漸低。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
冷到爆還沒結束！8縣市齊發低溫特報「探10度以下」 花東有局部短暫雨
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣近日冷到爆炸，中央氣象署持續發布低溫特報，傍晚對北部及金門等8縣市發布代表寒冷的黃色...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冷氣團發威！12縣市低溫特報 冷到明天
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（11）日下午表示，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今日晚間至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 3 小時前 ・ 1