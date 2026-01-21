去年颱風豪雨不斷 全台增8條土石流潛勢溪、崩塌潛勢再增15處

農業部1月14日更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區域資訊，新增8條土石流潛勢溪流，分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、高雄市六龜區與桃源區等地，大規模崩塌潛勢區也新增15處。農村發展與水土保持署說明，部分區域是受到去年0728豪雨與丹娜絲颱風、薇帕颱風等災害影響而新增納入，會要求地方政府在5月汛期以前更新疏散避難計畫及保全住戶清冊。

去年豪雨事件等災害 土石流潛勢溪再增8條

農業部於1月14日更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區域資訊。根據最新公告，新增8條土石流潛勢溪流分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、南投縣埔里鎮、彰化縣二水鄉、高雄市六龜區及高雄市桃源區，全台共計1753條土石流潛勢溪流。

大規模崩塌潛勢區新增15處，分布於新北市坪林區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、苗栗縣卓蘭鎮、台中市和平區、南投縣信義鄉、嘉義縣竹崎鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉、台東縣海端鄉、台東縣卑南鄉、花蓮縣萬榮鄉，全台總共有94處。

農村水保署減災監測組組長陳振宇說明，本次新增土石流潛勢溪流的地區，包含去年0728豪雨事件所影響的區域，主要集中於南部山區，如高雄六龜、桃源一帶；北部地區則包括三芝、大同等地，則是受到東北季風降雨影響而引發的土砂災害。

土石流及大規模崩塌防災資訊網 可即時查詢資訊

農業部農村水保署每年都會針對自然條件及保全對象等因素調查評估，分析可能發生土石流及大規模崩塌災害之野溪或地區，並檢討雨量警戒基準值。去（2025）年歷經丹娜絲颱風、薇帕颱風、楊柳颱風、樺加沙颱風、鳳凰颱風及0728豪雨等災害，水保署便展開評估作業。

陳振宇表示，土石流潛勢溪流每年新增數量通常在10條以內，整體變動幅度不大。新增來源除了由地方政府主動提報，在重大災害後，只要發現新的土石流，水保署也會主動提報。而認定的條件必須是有實際發生災害，且須對鄰近保全住戶造成影響，才會啟動作業流程，將其納入土石流潛勢溪流管理。

農村水保署提醒，今年也檢討更新雨量警戒基準值等災害潛勢資料，相關資料已公開於土石流及大規模崩塌防災資訊網，方便民眾即時查詢，也供相關單位進行防災整備及疏散避難參考。

地方政府須在5月前完成住戶清冊、更新避難計畫

農村水保署長陳俊言表示，氣候變遷下極端降雨發生頻率明顯增加，相關防災工作需超前部署，本年度將定期召開防災整備會議，督導地方政府於5月汛期前依資料更新疏散避難計畫及保全住戶清冊，確實掌握土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區影響範圍內所有保全住戶，並加強宣導及實作演練。

陳振宇進一步說明，一旦完成土石流潛勢溪流之劃設與公告後，地方政府除了依據影響範圍建立清冊，還要同步推動自主防災社區工作，例如請村里推薦土石流防災專員、由地方政府提報自主防災社區推動計畫，本署將提供經費補助，加速辦理防災專員培訓及社區防災工作。如有需要，也會配置必要的軟、硬體防災設施，以提升整體防災量能。