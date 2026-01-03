去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！

財經中心／余國棟報導

近1月/季績效前十強之台股ETF。（圖／台新投信）

新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。

AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。 台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，Google 和 Microsoft 等雲端巨頭的 AI 加速器（例如 TPU 和 Maia）需要 HBM（高頻寬記憶體）來支援。如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台 AI 伺服器的 DRAM 需求量是一般伺服器的 8 倍，NAND Flash 也需要 3 倍。生成式 AI（如 Gemini、ChatGPT）處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。

操作策略上，對於希望長期投資或分散風險的投資者，可透過台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)進行投資。法人指出，該ETF專注於台灣IC設計產業，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關。受惠於個股強勢表現推升ETF績效，建議投資人可以把握機會分批佈局，加入此波記憶體循環週期。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

