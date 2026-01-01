去年鬧烏龍！天空塔超幽默亮燈 大箭頭標示「101在那邊」

台北市 / 綜合報導

跨年夜台北信義區好熱鬧，但去年有遊客把「天空塔」誤認成台北101，甚至對著它倒數。今年天空塔直接在塔樓外牆亮起巨大的LED燈號，不但有顯眼的箭頭，還俏皮寫下「101在那邊」。

這場超大型自嘲，意外成為社群熱搜，不少網友笑翻，稱讚這棟新地標簡直是「最強導航」。這神來一筆的創意，也讓緊繃的跨年維安氣氛增添了不少歡樂色彩。

