去年鬧翻經紀人！綠茶「現在沒事了」認自立門戶 《生存王2》遭虧吉祥物仍成外交王牌

綠茶林埈永去年傳出與經紀人凡妮莎鬧翻，雙方更互寄存證信函，他今（21日）出席韓綜《生存王2》殺青記者會被問到此事時，也簡單回應「現在沒事了」。

綠茶今（21日）出席韓綜《生存王2》殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

綠茶與徐愷、曹佑寧組隊，代表台灣隊參賽《生存王2》，不少人看到他都嚇了一跳，驚問：「你怎麼會參賽啊？！」讓他無奈笑說：「這話有點傷人。」隊友徐愷表示：「其實我一開始對他的定調就是我們的吉祥物，這樣子期待值不要拉太高，我就覺得沒有什麼失望的。」祖雄聽完後也馬上補槍，「其實綠茶是給大家希望的，他可以來，大家都可以來」，讓他聽完之後，忍不住衝向祖雄抗議。

不過其實綠茶也是有優勢的，父親是韓國人的他，過去曾在台灣、加拿大唸書，也曾在日本、韓國等地學過舞蹈，靠著語言能力，讓台灣隊、大馬隊與日本隊、韓國隊之間建立起溝通橋樑，隊友曹佑寧忍不住說道：「他很辛苦的地方是，他有時候因為有時候我們東西，他要馬上跟我們講。」徐愷也大讚他「是我們的外交官」。

曹佑寧（右起）、綠茶林埈永、徐愷組成台灣隊參加 《生存王2》。（圖/童心娛樂提供)

而綠茶去年2023年簽給經紀人凡妮莎，去年10月傳出因片酬分潤鬧翻，雙方更互寄存證信函，今被問到此問題，他先是大喊：「你不要鬧了！」隨後透露雙方現在已沒事，目前自己獨當一面，做自己的經紀人。

《生存王2》預計3月底於韓國朝鮮TV電視台及Netflix播出，台灣則是4月將在三立電視台首播，屆時台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市的特色場景也將隨節目播映呈現在全球觀眾眼前，讓台灣持續站上國際舞台。

韓綜《生存王2》今（21日）在嘉義舉行殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

其中，韓國隊成員由第一季勝利者金炳萬率領陸俊書、金泳勳；台灣隊成員為曹佑寧、綠茶林埈永、徐愷；日本隊成員為福島善成、松永真也、松島正平，馬來西亞隊成員則為祖雄、許亮宇及培永。

