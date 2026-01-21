去年「夜衝武嶺」釀10死 南投警宣導疲勞不上路

年輕人習慣深夜開車上山「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或路況不熟，往往增加事故風險。（圖：南投縣警局提供）

南投縣警局交通隊統計，去（114）年全年，前往合歡山沿線（臺14線至臺14甲線）上下山因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛發生死亡交通事故總計9件，造成10人喪生。進一步分析，肇事者以大專院校的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡案例。警局將結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，在南投縣高中、大專學院校加強宣導。

年輕學子習慣深夜開車上山「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或路況不熟，往往增加事故風險。警察局將結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於南投縣高中、大專學院校加強宣導，防制疲勞駕駛。並與埔里工務段、仁愛分局會勘加強設置標誌。同時設計「疲勞不上路、安全不打折」彩色宣導小卡2,000張，由警方於武嶺發送宣導，並放置省道沿線超商供民眾取閱。另外在臉書社群上網宣導，提醒年輕駕駛朋友盡量避免疲勞駕駛與夜衝行為。

南投縣警局指出，研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下，車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下，警方呼籲，切勿為了短暫的美景而冒上生命危險！（張文祿報導）