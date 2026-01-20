去年「夜衝武嶺」釀10死 警方祭3大措施防制

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山是國內觀星、觀日出勝地，人冬後更吸引大批民眾上山賞雪，每逢假日人、車潮常擠爆武嶺，被戲稱為「武嶺夜市」，惟根據警方統計，去年因疲勞駕駛在往返合歡山的台14線及台14甲線共發生9件車禍、造成10人死亡，警方已透過深入校園宣導、印製彩色宣導小卡散發及改善道路環境等3大項措施防制，呼籲青少年勿「夜衝武嶺」，以免發生憾事。

南投縣警察局交通隊指出，去年「夜衝武嶺」發生的車禍，以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為17歲學生無照駕駛自撞死亡案例。研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下，許多學生尚未考領駕照，就揪團夜衝合歡山武嶺觀日出，極易因疲勞駕駛及路況不熟發生車禍。

因此，警方已結合縣府教育處、新聞行政處、南投監理站等單位，深入高中、大專院校舉辦講座加強宣導，並協請公路局透過CMS看板加強播放警語，同時設計「疲勞不上路、安全不打折」等彩色宣導小卡片，於武嶺發送，也放置於沿線超商供民眾取閱，提醒青少年勿「夜衝武嶺」，以降低行車風險。

此外，警察局也針對發生死亡車禍的路段逐一會勘辦理道路工程改善，請道路養護單位加強設置事故防護設施，期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，減少前往合歡山道路的交通事故發生。

