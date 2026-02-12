去年「川金會」破局、北韓將成為東北亞今年最大變數？外交專家：不排除仍有三種可能

美國總統川普去年10月訪問南韓，除了與南韓總統李在明見面、並舉行國是訪問外，也藉機在韓國釜山與中國國家主席習近平見面，成為中美兩國元首6年多以來首度的面對面會談。但與此同時，當時傳出可能會與川普見面的北韓領導人金正恩，則沒有現身見面，也引發外界揣測。

對此，有長期研究南北韓和東北亞局勢的外交學者認為，金正恩去年在中共「九三閱兵」中得到中方邀請，並與習近平、俄羅斯總統普丁會面後，東北亞已經形成兩個「三強」的局面，未來美日韓與中俄朝的兩個集團互動，將備受關注，但仍不能完全排除今年上半年再度舉行「川金會」的可能性。

川普第二任期首次「川金會」今年將成行？

財團法人對外關係協會週三上午舉辦「川普就職周年與東北亞局勢」座談會，邀請多位外交學者探討美國、日本、韓國和台海周邊地區局勢，吸引近百位學者、前外交官員、學生和媒體出席，場面熱絡。而除了剛出爐的日本大選結果和美國總統川普的問題外，南北韓與東北亞的局勢也備受關注。

國立政治大學外交系教授劉德海在座談會中表示，對北韓而言，希望讓國際社會承認「擁有核武」這個事實，是其主要的國策目標，而川普對於北韓而言，是一項「既正面、但又負面」的存在。雖然到目前為止雙方沒有要見面的跡象，但由於川普首任任期時，兩人曾經歷三次見面，因此仍需關注。

劉德海指出，日本、韓國方面都有分析提到，川普有可能3月去訪問平壤、後面再去北京訪問，但這項安排，中國不太可能會接受。對此，他推測，不排除北京方面可能會安排兩韓領袖、習近平、川普的「四方峰會」，並強調這樣的可能性已經不斷地在升高。而若能成真，將對日本造成巨大壓力，中國也可以達到「教訓」日本的目的。

在特殊情況下，在川普任內，甚至不能排除美國和北韓建交的可能性。而由於目前中韓關係較佳，美國也願意樂見朝鮮半島再平衡的情況下，劉德海研判，第二種可能性就是中國有可能會促成「兩韓峰會」，讓李在明與金正恩見面。而若能成功，同樣對北京而言是重大的外交成就。

對外關係協會11日上午舉行座談會，邀請多位專家發表看法。左起：淡江大學戰略所副教授黃介正、政大外交系教授劉德海、前外交部政務次長令狐榮達、輔仁大學日文系特聘教授何思慎、台灣大學政治系副教授陳世民。（杜宗熹攝）

日本未來的角色在哪裡？

由於日本首相高市早苗以壓倒性的票數當選，所以也不能排除日本如果有意與北韓改善，高市早苗也有可能會願意跟金正恩會面。對此，劉德海認為，外界仍不能完全排除高市早苗訪問平壤、甚至是金正恩訪問東京的可能性。不過，這也要看未來的美日關係而定。

目前，川普已經證實，高市早苗將於3月19日訪問美國，劉德海則解釋，日本並不希望成為東北亞局勢中的「最後一強」，因此，若日本願意跟北韓建交，將顯得不是東北亞局勢中最小的一方，否則由美中主導的朝鮮半島局勢，若是「沒有日本的份」，對日本並不利。但這要看日本人是否能夠完全的授權高市、也要看未來日本跟美國的關係才能知道。

2019年6月，金正恩與川普在板門店會面。（朝鮮中央社）

美韓關稅問題如何解？

而對於經常被台灣社會作為比較的美韓關稅問題，劉德海則提醒，川普的外交原則，首先是在乎金錢、其次是要求盟邦必須提供技術給美國，目的是「讓你完全臣服、變成美國的藩屬國」。在外國學界，已經有人將這種模式形容為「雅典式的民主」。此外，由於2025年10月的川習會，中美雙方已經宣佈「休戰」一年，所以川普才把重心放在北冰洋和格陵蘭。

當在回答其他學者有關美韓關稅的提問時，劉德海解釋，韓國有什麼關稅談判的籌碼，是由對方、也就是美國來判斷，「你這個到底是不是有價值的籌碼？」。不過，目前外界認為，韓國有望在今年內加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），而且韓國的服務業目前在中國已有斬獲，除了大陸遊客到韓國觀光外，在韓國化妝品跟美妝的銷售上，對華也增加了10%。

有關未來美韓關稅談判的重點，劉德海表示，雖然韓國與歐盟之間也存在產業競爭，但韓國主要的競爭對象仍是台灣與日本。此外，川普似乎對於是否達到5000億美元以上的投資金額，有特殊的看法，有可能會要求韓國比照日本和歐盟的標準。

此外，雖然韓國本次在與美國的談判中，意外獲得了讓韓國建造一艘核子潛艇的機會，又由於日本沒有核子動力潛艇，也是東北亞史上首次，但在經貿上，劉德海仍研判，「川普一定要把韓國榨到乾為止」。

