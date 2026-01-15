去年「急診塞1個月」怕了！ 衛福部宣布今年春節「二招」分流病人 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

去年因為流感大爆發，農曆春節假期期間引發嚴重的急診壅塞，避免重蹈覆轍，衛福部今年上緊發條，今（15）日宣布「春節整備專案」，不但周日及國定假日輕急症中心（UCC）除了除夕、初五不開門之外，2月14日至2月22日將一連提供7天服務，協助緩解急診人潮；另外，疾管署也於初一至初三獎勵急救責任醫院開設傳染病特別門診，至少1千診次，並放寬流感抗病毒藥物使用規定。

衛福部下午召開記者會，宣布將從1月31日至3月1日推動春節整備專案，提出四大策略，以確保民眾春節期間就醫順暢。

廣告 廣告

衛福部次長莊人祥指出，今年春節假期長達九天，往年經驗，南來北往人潮流動，加上聚會聚餐變多，呼吸道、腸胃道等傳染病風險大增，但醫療院所往往休診，造成就醫人潮會往急診集中，所以衛福部特別提出春節整備專案。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，春節平均急診來診量約會比平日多1.5至1.7倍，以非重症為大宗，但去年尤其嚴重，因為流感疫情加劇，對比往年約一周時間就能消化人潮，去年足足花了一個月才消化完，因此，今年衛福部特別針對這「痛點」下手。

劉越萍說，四大策略包括：提早因應，設有急診監測7項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC；三、擴充春節醫療量能，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

劉越萍強調，民眾除了醫療院所外，春節期間就醫也可利用台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地13處UCC求診，開診科別包含內兒科、外（骨）科，春節9天連假提供7天服務，只有除夕（2/16）、初五（2/21）未提供服務。

疾管署署長羅一鈞表示，針對呼吸道及腸胃道等傳染病，衛福部也獎勵急救責任醫院於初一（2/17）至初三（2/19）開設「傳染病特別門診」，有就診需要，民眾可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。同時，考量正值呼吸道傳染病流行季節，公費新冠疫苗已於1月1日起擴大提供滿6個月以上族群使用至2月28日，呼籲符合資格但尚未接種的民眾可詢問院所供應情況、儘早接種，降低春節期間南來北往或出國容易造成的感染與重症風險。

去年「急診塞1個月」怕了！ 衛福部宣布今年春節「二招」分流病人 9

去年「急診塞1個月」怕了！ 衛福部宣布今年春節「二招」分流病人 11

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

校園「7-12歲」傳染升溫！ 醫示警水痘傳染力達流感、腸病毒6倍

天冷大缺血！A、B、O型全拉警報 還差24萬袋血才夠過年九天用

【文章轉載請註明出處】