去年1-10月道安統計 死亡數持續下滑 但仍未達標

交通部今天(20日)公布去年1至10月的道安統計，其中，高風險族群和前年同期相比均呈現下降趨勢，行人死亡更寫下2008年以來最低，整體死亡人數也是2019年以來最低，但仍未達成每年減少7%的目標。

交通部20日公布去年1至10月的道安統計，在五大高風險族群部分，機車事故死亡1,418人，較前年同期減少126人，減幅8.2%；酒駕死亡127人，較前年同期減少3人、減幅2.3%；高齡死亡1,014人，較前年同期減少12人、降幅1.2%；兒少死亡53人，較前年同期減少10人、降幅15.9%；行人死亡295人，較前年同期減少2人、減幅0.7%。

若與2023年同期相比，機車事故死亡減少169人，降幅10.6%；酒駕死亡減少90人、大減41.5%；高齡死亡減少31人、降幅3%；兒少死亡減少14人，減幅20.9%；行人死亡減少9人，減幅3%。

交通部政務次長陳彥伯指出，整體道安死亡人數雖持續下降，尤其行人死亡數寫下2008年以來最低，整體死亡人數也是2019年以來同期最低，但仍未達成交通部設定每年死亡人數要減少7%的目標。陳彥伯說：『(原音)(民國)114年(2025年)1到10月，在道路交通安全事故的整體死亡人數是2,338人，較113年(2024年)的1到10月減少96人、減少3.9%；如果跟112年(2023年)的1到10月來比，減少了177人、減少了7%。整體表現是持續下降而且減少的趨勢，但是跟我們律定的每一年減少7%還有一段差距，目前為止還有3%的距離，有待中央跟地方大家共同努力！』

在交通安全設施方面，路政及道安司長吳東凌指出，在交通部、內政部與地方政府共同合作下，各項交通安全設施都已加速改善，其中，行人早開時相已完成1,952處，超過目標1,554處；行人專用時相也設置了401處，超過目標198處；路口行人安全設施改善完成2,409處，超過目標1,316處；人行道也已改善281.6公里，超過目標120.75公里；校園周邊道路完成261處改善，同樣超過目標159處；減少路側障礙物也已完成937處，超過目標703處。

此外，行人穿越道退縮累計達到3,155處，公路局也已完成5,002處省道路口改善、420處路口照明強化，持續完善人本交通的環境與安全。(編輯：宋皖媛)