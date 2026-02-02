去年10大性教育新聞 兒少性剝削居冠

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟二日發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」，呼籲政府、社會、全民一起學習健康親密關係。（國教盟提供）

記者王誌成∕台北報導

民間團體二日公布二０二五年台灣十大情感關係與性教育新聞，包括兒少性剝削案件七年增二點二倍、教練性侵猥褻卅二童重判四六四年、台灣每年墮胎數逾卅萬等事件上榜，呼籲回歸「全人性教育」，以兒少最佳利益為核心，建構社會安全網及相關教育政策。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天舉行記者會，發布「二０二五台灣十大情感關係與性教育新聞事件」。

票選出十大性教育與情感關係新聞事件，依序為兒少性剝削案件七年增二點二倍，影像申訴二年翻八倍；教練性侵猥褻卅二童重判四六四年；台灣每年墮胎數逾卅萬；性病排行洗牌！十三至廿四歲族群增最多；民團憂全面性教育手冊藏破口；今年結婚人數可能跌破十一萬對創新低；教育部、衛福部組「性教育平台」；少子化浪潮襲台！國小生年減三點二萬人；作文題「我的媽媽是代理孕母」挨轟；單身、女女同婚將適用人工生殖法，婦團憂製造單親家庭。

台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，兒少性剝削和影像申訴案增加，反映出性剝削轉向數位空間，加害者常利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控，而傳統教育過於聚焦生理知識，卻忽略「情感辨識」與「關係風險」。

台灣性教育學會理事長馮嘉玉提到，性病排行洗牌數據背後的真正危機是「心理防線」的崩潰，許多年輕女性企圖以性換取愛或緩解孤獨，將「性的讓步」作為留住連結的籌碼，若性教育只教「戴套技術」而不談「自我價值」與「行為責任」，將永遠補不了青少年的風險盲區。

民間團體共同呼籲，這十大新聞提醒台灣社會，性教育與情感教育絕非僅是生理結構的講授，而是關於尊嚴、權力、責任與價值的傳遞；政府應整合健康促進資源，強化第一線預防教育，讓孩子面對誘惑或威脅時，有說「不」的力量。