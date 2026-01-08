去年11月國銀放款月增2103億元 創近5年同期最高

（中央社記者蘇思云台北8日電）金管會統計顯示，國銀放款總餘額11月底達新台幣44兆4788億元，月增2103億元，創近5年同期最高。金管會說明，以放款對象來看，主要是個人月增1415億元較多，適逢年底週轉金需求較旺，加上個人仍有購置住宅貸款需求帶動。

金管會今天公布，截至2025年11月底止，本國銀行38家放款總餘額44兆4788億元，月增2103億元，創近5年同期最高，去年前11月放款增額為2兆2712億元，是近5年同期第3高；逾期放款金額700.57億元，月增19.18億元；逾放比率0.16%，月增0.01個百分點。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，以放款對象別觀察，個人放款增加1415億元最多，再來是民營企業增加759億元。個人部分主要是因年底週轉金需求旺盛，加上購置住宅貸款維持一定成長；企業是因為消費旺季還有週轉用途帶動，加上新台幣貶值，讓部分外幣折換成新台幣後金額有所增加。

以用途別來分類，月增最多為週轉金1176億元，其次是購置不動產525億元，再來企業投資218億元與購置動產184億元。張嘉魁指出，年底是消費旺季，加上業者備貨營運需要，帶動週轉金需求，至於企業投資218億元，主要因民營企業有股權投資需求所帶動。

根據金管會統計，去年11月單月放款大增的前3名銀行，分別為合庫銀月增545億元、玉山銀月增365億元、國泰世華銀月增336億元。至於單月放款減少的前3名銀行，為中信銀減241億元、台新銀減127億元、華南銀減61億元。

國銀11月存款為62兆3204.48億元，月增2656億元，張嘉魁指出，主要是民營企業為支付貨款以及營運資金需求調度匯入存款，加上新台幣對主要貨幣匯率呈現貶值，因此換算回來存款有所增加。

金管會今天也公布去年前11月國銀稅前盈餘為5505.7億元，創下歷年同期新高。張嘉魁指出，主要是受惠利息與手續費淨收益增加所致，不過投資與其他淨收益因匯率有抵銷部分增幅。（編輯：張均懋）1150108