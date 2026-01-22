去年11月燃煤占比29% 環團質疑降至27%政策跳票

環團代表扮演總統賴清德、行政院長卓榮泰演出行動劇，更拿出前總統蔡英文2021年開出、讓燃煤占比在2025年降至27%的支票，呼籲執政黨落實。

截至去年11月，燃煤占比還高達29%。有環團代表透過視訊指出，中南部最挺民進黨，結果吸最多燃煤空污。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說道，「我最深愛的人，傷我卻是最深，叫人無助的深刻啊。這首歌阿妹應該就是寫給我們中南部煤害的居民。」

全台最大燃煤電廠中火座落台中，環團指出，2020年減煤40%後，一直停滯5年未減，直到去年才再減百萬噸，希望中火能夠加大減煤，降低危害。

監督施政聯盟執行長許心欣認為，「中火如果能夠進一步減煤，這個燃煤配比的部分才能夠再拉近目標，在今年2026年，中火最原始的用量能夠砍半。」

2025年燃煤占比是否降至27%，要到2月能源署公布數字就會揭曉。長年關注碳排與空污的氣候行動網絡指出，燃煤占比無法下降，在於地面型光電跟離岸風電推動不如預期。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，「你要任何加快燃煤減量、加速達標的方式，就是必須要克服這些再生能源發展上面的阻礙。占比沒有提升的話，我們在燃煤技術會進一步會降不下來。」

總統下午在府內舉行的「國家氣候變遷對策委員會」第6次會議強調，在淨零目標下會讓「綠電極大化」。

總統賴清德表示，「促進能源去碳化，讓綠電極大化，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。」

在空品上，根據環境部數據，若以核三停機前的2023年，全國PM2.5濃度為每立方公尺13.7微克做比較，1號機停機的2024年濃度降至12.8微克，2號機停機的2025年維持12.8微克，環境部表示，會持續推動減量。