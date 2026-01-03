去年11間郵局裁撤整併「今年再關1家」 中華郵政揭整併4大因素

因應數位化浪潮與用郵型態改變，中華郵政持續檢討全台據點配置。（示意圖／報系資料照）

因應數位化浪潮與用郵型態改變，中華郵政持續檢討全台據點配置，針對業務量偏低、服務範圍重疊或局屋條件不佳的郵局進行整併調整。中華郵政表示，去年已完成11家郵局裁撤整併，今年1月再規劃1處據點調整，其餘郵局仍在整體評估階段，將兼顧地方實際需求、服務便利性與營運效益，審慎推動。

中華郵政指出，近年郵務函件量每年減少約2,780萬件，相關收入下滑約3億元，但在儲匯業務與資金運用調整下，去年仍創下百億元獲利。為提升整體效益，也同步盤點經營條件較弱的郵局據點。包括台中霧峰區民生路郵局、台南興華街郵局，均於114年11月17日裁撤，分別併入霧峰郵局及台南成功路郵局；台南歸仁南保郵局於114年12月15日裁撤，併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局則於同年12月22日併入關廟郵局。

廣告 廣告

此外，彰化市民族路曉陽郵局已於114年12月22日裁撤，苗栗南苗郵局也規劃在115年1月19日裁撤，相關業務將移轉至苗栗中苗郵局。中華郵政說明，114年全台共整併11局、另新設1處郵局，整併重點在於提升資源使用效率與服務品質，整體成效仍持續檢視。

中華郵政強調，郵局裁撤整併主要考量四大因素，包括局屋空間受限、服務範圍重疊、業務量與績效下滑，以及局屋條件影響安全與作業效率。未來相關調整，仍將在確保民眾用郵權益前提下，審慎評估、逐步推動。

儲匯方面， 中華郵政於去年2月及12月推出Samsung Pay與Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能。配合政府普發現金政策，至12月23日，已完成840萬人次的服務，包括直接及登記入帳450萬人次、ATM領現 136萬人次、臨櫃提領254萬人次。在財金公司舉辦的金融資訊系統年會中，榮獲「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」三大獎項。

壽險方面，中華郵政深入偏鄉及離島等地區，推動微型保險與小額終老保險，建構社會安全網，讓更多弱勢族群獲得基本保險保障。榮獲金管會所頒發的「微型保險競賽-業務績優獎、身心障礙關懷獎」、「小額終老保險競賽-友善高齡獎、普及保障獎」等獎項的肯定。

在數位轉型工作，中華郵政依據「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯及壽險業務，規劃52項行動方案，推動至今已完成「簡化i郵箱收寄流程」、「開放存簿通儲戶簽名做為印鑑」及「壽險AI智能助理」等27項高優先需求行動方案（約52%）。並持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。

明年適逢馬年，是中華郵政公司130歲生日，也是中華郵政邁向轉型的第二年，郵局將持續結合數位發展與AI創新科技，以強化客戶體驗，增進品牌信賴為核心，發展智慧物流，促進普惠及永續金融，拓展郵政服務多元應用場域，創造企業長期價值，實踐永續發展目標，與客戶及社會共同成長。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新婚8個月成永別！鐵皮屋凌晨惡火 夫妻房間驚見「2大易燃物」

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

自助餐門口驚悚事故！女子蹲地逗狗遭休旅車輾 驚悚畫面曝光