去年12月三大營業氣候測驗點均走高 製造業連6紅、服務業連3升
【記者許麗珍／台北報導】台灣經濟研究院今公布2025年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高；其中，12月製造業測驗點連續6個月上揚，服務業也呈連續3個月上揚。
台經院今召開「國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告」記者會。
台經院表示，針對當月及未來半年景氣看法比率的調查結果，經該院模型試算後，2025年12月製造業營業氣候測驗點為97.22點，較去年11月修正後的93.61點增加3.61點，呈現連續6個月呈現上揚態勢；2025年12月服務業營業氣候測驗點則為92.44點，較去年11月91.23點增加1.21點，呈現連續3個月上揚態勢。
在國內製造業方面，台經院表示AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著川普關稅政策的不確定性逐步淡化，加上國際科技大廠對AI發展前景持續看好，推動12月測驗點持續上揚。
服務業方面，台經院指出受惠聖誕節、跨年、尾牙及演唱會等活動帶動人流，加上業者透過聯名合作、促銷與新品策略，並同步推進海外布局、擴大營運版圖，帶動餐旅業對景氣表現優於上月調查。
營造業方面，台經院表示年底公共工程進入趕工期，加上半導體廠務工程持續推進，帶動當月景氣看法轉佳。惟隨營建剩餘土石方相關新制上路，去化管道與執行面問題逐步浮現，可能影響後續工程進度，使營造業對未來半年景氣看法轉趨持平。
不動產業方面，台經院分析受新成屋集中完工交屋及先前政策略微調整，12月交易量呈現月增，但年減幅仍顯示房市交易量處於低檔。展望未來，房貸政策、信用管制續行、建商餘屋量及土石方政策改善進度，將持續左右房市表現，短期內景氣依舊處於調整階段。
展望2026年，台經院指出，全球經濟仍將面臨多項挑戰，其中尤以美國關稅政策的後續發展、AI應用與商業模式能否轉化為實質經濟效益，以及中國內需疲弱與生產過剩問題最為關鍵。上述因素不僅將影響台灣的出口表現，亦可能透過金融市場波動進一步牽動台灣內需與消費動能，值得及早研判並持續關注。
更多壹蘋新聞網報導
穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光
關稅降至15%起跑點拉齊 絲織公會：報價及成本更有利
新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通
其他人也在看
就業保險法修法在即 勞團提6大改革主張
（中央社記者林敬殷台北27日電）勞動部去年12月啟動就業保險法修法，台灣勞工陣線今天與立委舉行記者會，提出包括縮短失業給付等待期為7天、擴大納保對象、放寬延長失業給付門檻、完善投保薪資制度等6大主張，並將在立法院新會期提出修法版本，讓勞工經濟安全更有保障。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
美國1月份達拉斯聯儲製造業活動指數升至-1.2，表現優於預期
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國聯準會達拉斯分行公佈的數據顯示，1月份該行轄區的製造業活動指數由前月修正後的-11.3，向上升至-1.2，表現優於預期，但是鑒於指數仍處在負值，顯示當地工廠活動呈現萎縮態勢。這項指數若爲負值顯示製造業活動萎縮，指數爲正值顯示製造業活動擴張。此前9位經濟專家平均預估1月份製造業活動指數為-8.5，預估區間介於-10至-0.1。這份數據顯示，1月份轄區內生產分項指數由前月的-3.0，向上升至11.2的水準；產能利用率指數則是由-4.6，升至7.1。其他分項指數表現方面，新訂單指數從-6.6，升至11.8；資本支出指數由8.4，降至8.2；就業指數由-1.4，升至8.2；當月支付價格指數由前月的35.2，升至37.1；薪資指數則是由前月的21.7，降至17.4的水準。此外，衡量未來6個月展望的指數則是由前月的11.1，升至16.6的水準。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勞工「這項給付」有望增至薪資80%，特定族群再加發3個月？勞團獻策修法6大主張
2002年三讀通過的《就業保險法》至今已施行超過23年，為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部在2025年底研擬「就業保險法部分條文修正草案」，盼借修法增進被保險人給付權益，協助提升勞工就業技能，穩定就業，強化就業保險的保障功能。在勞動部預告修《就保法》後，台灣勞工陣線等勞團今（27）日與民進黨立委范雲共同召開記者會，提出包含完善投保薪資制度......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
《美股》消息面：怪獸冰風暴重創美國 至少25人歿；金銀價再創新高
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面： ●怪獸級冬季風暴襲擊美國，至少20個州及華盛頓特區都宣布進入緊急狀態，全美超過80萬戶停電、超過1.9萬個航班被取消，且目前已知造成至少25人死亡。這場風暴重創美國能源系統，周一天然氣期貨價格暴漲20%，漲破每單位6美元，創下二十多年來新高。過去一周以來，天然氣期貨價格大漲70%，創下1990年來最大漲幅。 ●美國去年11月耐久財訂單初值較10月成長5.3%，遠超出市場預期的月增3.2%，並創下6個月來最大的增長幅度。 ●周一紐約尾盤，美元指數跌0.55%，報97.06，在政府出手干預疑慮下，日圓兌美元急升，以及投資人觀望聯準會貨幣政策會議、川普公布新任聯準會主席人選和美國政府恐再度關門的風險。周一美元兌日圓急跌1%，報154.15日圓，過去兩日累計下跌近3%，創下2025年4月川普祭出「解放日」關稅以來最劇烈的震盪。 ●繼上周大漲近3%後，周一歐美期油價格回落。布蘭特期油跌0.29美元或0.4%，收在每桶65.59美元。美國WTI期油跌0.44美元或0.7%，收在每桶60.69美元。市場觀望這場強烈冬季風暴對美國產油區造成的影響，以及美伊緊張局時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸2025年人民幣計價FDI年減9.5％ 連續第三年下滑
大陸商務部公布數據顯示，2025年全年實際使用外資（FDI）金額為人民幣（下同）7,476.9億元，較2024年減少9.5％，跌幅較前一年的27.1％明顯收斂，但整體規模仍創2014年以來新低，並自2023年起已連續三年呈現年減。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北分署羅東就業中心運用職場學習再適應方案 助65歲阿宏重返職場
北分署表示，中高齡及高齡就業常面臨體力負荷與技能轉換等多重挑戰，透過就業服務員持續的關懷陪伴與追蹤輔導，不僅順利適應新職場、逐步改善家庭經濟狀況，也重新找回對自我的肯定與信心。65歲的阿宏，育有三名女兒，目前與妻子、二女兒及孫子同住。多年來，他始終扛起家中主要經濟責任。過去二十餘年長期投入餐飲業工作，因長時間站立並承受高強度勞動，隨著年齡增長，體力逐漸不堪負荷，最終選擇先行退休，期盼能暫時放慢腳步，調養身體。退休生活未如預期般輕鬆，每月基本開銷約三萬餘元，加上女兒需分心照顧年幼子女，僅能仰賴多年累積的存款維持。面對日常開銷與家人的辛勞，阿宏決定重返就業市場，尋找更穩定的生活來源。這次再出發，不僅是為了收入，更展現了他身為父親、祖父及對家庭的責任與承擔。阿宏前往勞動部勞動力 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台經院大幅上修！今年經濟成長率衝4.05％ AI撐盤「內外皆溫」
經濟智庫台灣經濟研究院今（26）日發布最新總體經濟預測，受惠於人工智慧（AI）需求持續擴張、民間投資動能穩健，以及消費市場回溫，台經院大幅上修2026年台灣經濟成長率至4.05%，較2025年11月的預測值顯著調升1.45個百分點。台經院最新預測，今年整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，2026年可望呈現外需與投資穩健擴張，並帶動內需消費同步回溫的成長結構。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
月領3000交通津貼 申請資格一次看！
為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔、求職就業不受地域限制，在多元職涯道路上走得更順利、更穩健。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 107則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 114則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 35則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言