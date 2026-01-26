去年12月三大營業氣候測驗點均走高 製造業連6紅、服務業連3升

【記者許麗珍／台北報導】台灣經濟研究院今公布2025年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高；其中，12月製造業測驗點連續6個月上揚，服務業也呈連續3個月上揚。

台經院今召開「國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告」記者會。

台經院表示，針對當月及未來半年景氣看法比率的調查結果，經該院模型試算後，2025年12月製造業營業氣候測驗點為97.22點，較去年11月修正後的93.61點增加3.61點，呈現連續6個月呈現上揚態勢；2025年12月服務業營業氣候測驗點則為92.44點，較去年11月91.23點增加1.21點，呈現連續3個月上揚態勢。

在國內製造業方面，台經院表示AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著川普關稅政策的不確定性逐步淡化，加上國際科技大廠對AI發展前景持續看好，推動12月測驗點持續上揚。

服務業方面，台經院指出受惠聖誕節、跨年、尾牙及演唱會等活動帶動人流，加上業者透過聯名合作、促銷與新品策略，並同步推進海外布局、擴大營運版圖，帶動餐旅業對景氣表現優於上月調查。

營造業方面，台經院表示年底公共工程進入趕工期，加上半導體廠務工程持續推進，帶動當月景氣看法轉佳。惟隨營建剩餘土石方相關新制上路，去化管道與執行面問題逐步浮現，可能影響後續工程進度，使營造業對未來半年景氣看法轉趨持平。

不動產業方面，台經院分析受新成屋集中完工交屋及先前政策略微調整，12月交易量呈現月增，但年減幅仍顯示房市交易量處於低檔。展望未來，房貸政策、信用管制續行、建商餘屋量及土石方政策改善進度，將持續左右房市表現，短期內景氣依舊處於調整階段。

展望2026年，台經院指出，全球經濟仍將面臨多項挑戰，其中尤以美國關稅政策的後續發展、AI應用與商業模式能否轉化為實質經濟效益，以及中國內需疲弱與生產過剩問題最為關鍵。上述因素不僅將影響台灣的出口表現，亦可能透過金融市場波動進一步牽動台灣內需與消費動能，值得及早研判並持續關注。

