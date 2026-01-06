去年12月外匯存底6025億美元寫歷史次高 穩居全球第4

（中央社記者潘姿羽台北6日電）中央銀行今天公布2025年12月底外匯存底金額為6025.53億美元，月增27.62億美元，不僅再次突破6000億美元大關，也是歷史次高水準，規模穩居全球第4，僅次於中國、日本、瑞士。

央行今天公布去年12月外匯存底金額升至6025.53億美元，除了投資運用收益入袋，央行外匯局局長蔡烱民說，去年12月美元指數下跌1.14%，其餘貨幣多呈升值，因此折計美元後推升外匯存底規模。

蔡烱民補充，央行12月雖有進場調節，但整體而言變動不大，對外匯存底影響有限。

2025年12月底外匯存底規模較2024年12月底增加258.7億美元，年增4.49%，為5年來最大增幅。

回顧2025年，去年5月新台幣匯率一度上演「史詩級升值」，連2日盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌，央行大手筆買匯阻升，當月外匯存底金額罕見暴增百億美元，為歷年第5大增量。

央行去年5、6月延續買匯阻升步調，外匯存底規模顯著跳升，儘管下半年新台幣匯率趨於平穩，在孳息收益助攻之下，外匯存底規模仍穩步走揚，去年9月首次突破6000億美元大關，達6029.4億美元的歷史新高，而後略有震盪，但12月再次登高，以6025.53億美元創歷史次高紀錄，外匯存底規模穩居全球第4大。

央行今天同步公布去年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計11499億美元，約當外匯存底191%。

媒體詢問，去年下半年以來，台股持續攻高，2026年才剛揭開序幕，更突破3萬點大關，屢創新高，在此同時，新台幣匯率卻是偏貶格局，股匯脫鉤情況顯著。

蔡烱民直言，外資動向在匯市影響很大，只是近期外資與股市連結沒那麼明顯，台股大漲數百點，外資反而小幅買超或呈現賣超，進而影響新台幣走勢。

此外，雖然按照金管會證期局數據，外資仍是淨匯入，但央行統計，去年12月計入盈餘股利匯出後，淨匯出36億美元。

蔡烱民進一步指出，近幾個交易日還未見外資大量匯入，而且台積電即將發放股利，如果外資沒有繼續投資股市而是匯出，便可能影響匯市。

央行去年11月與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，並表示將每季公布央行干預匯市金額等資料。央行今天公布2025年第3季淨買匯12.87億美元，日後將按1月、4月、7月、10月的規律，於官網公布匯率干預數據。（編輯：林淑媛）1150106