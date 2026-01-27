去年12月景氣首度轉亮紅燈！國發會：AI需求與台美協議助攻 全年經濟看好破4%

去年12月景氣對策信號首度亮出「紅燈」，綜合判斷分數增至38分，國發會展望今年，經濟成長率將超過4%。資料照



受惠全球AI與雲端服務需求強勁，加上台美關稅協議底定，國發會今（1/27) 公布去年12月景氣對策信號首度亮出「紅燈」，綜合判斷分數增至38分 。官員表示，今年隨產業不確定性消散，各界多持樂觀態度，台經院與中經院均預期今年全年的經濟成長率將超過4%，儘管面臨基期墊高與全球貿易摩擦等黑天鵝挑戰，但全球八大服務供應商資本支出預計仍成長約4成，AI算力建設的剛性需求將支撐經濟、維持穩健成長。

國發會每個月編制的景氣指數以燈號代表，藍燈為景氣「低迷」、綠燈為「穩定」，紅燈則為「熱絡」，黃藍燈、黃紅燈都代表「轉向」，在9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會公布去年12月景氣對策信號亮出首顆「紅燈」，綜合判斷分數增至38分 。國發會提供

經濟處處長陳美菊說明，在各項指標表現中，去年12月景氣對策信號分數增加1分。其中，股價變動指數、工業生產指數、海關出口、機器設備進口值及製造業銷售額等5項指標均呈現象徵熱絡的紅燈，領先指標已連續五個月上升，累積升幅達3.86個百分點，同時指標連續十四個月增加，累積增幅為6.8個百分點；此外，工業及服務業加班時數受資訊電子產品生產需求激增影響，由綠燈轉為黃紅燈。

針對台美關稅協議對產業的即時影響，陳美菊指出，調查顯示有15%的問卷是在關稅協議底定後回收，業者普遍反映，對等關稅確立後消除價格與成本的不確定性，有效轉化市場信心，原本因關稅疑慮而觀望的廠商「開始敢接單」，不僅反映在營業氣候測驗點的提升，更促使外銷訂單與生產動能回溫，顯示景氣已從科技業單獨撐盤，轉向科技與傳產跨產業的全面復甦。

陳美菊說，觀察去年全年走勢，台灣經濟呈現「U型」反轉，上半年受到對等關稅政策衝擊，隨著第3季開始，美國AI投資支出持續增加，帶動台灣相關供應鏈出口，目前傳統產業如金屬機械、化學品及民生工業的生產量皆較前一個月呈現雙位數成長，顯示訂單與生產正同步恢復，不過，批發、零售及餐飲服務因春節落點差異導致年增率下降，但整體營業趨勢受機械與電子資訊產品比重支撐，動能依然穩固。

陳美菊也提醒，需留意三項潛在風險，一是貿易政策不確定性，美國關稅政策的適法性疑慮仍存，是否出現其他貿易限制手段仍需觀察；二是全球貨幣政策分歧，美、日、歐、中利率調整方向不一，將加劇金融與匯率波動；三是中國產能外溢效果，低價競爭恐引發更多全球貿易摩擦，未來需關注AI應用轉化為實質獲利的進度，將是維持市場信心的關鍵。

