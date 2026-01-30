去年12月製造業景氣燈號續亮黃藍燈 非AI產業復甦仍不均

台灣經濟研究院今天(30日)公布去年12月製造業景氣燈號仍維持代表景氣「低迷」的黃藍燈，學者指出，AI、高效能運算及雲端服務需求持續熱絡，加上美國關稅政策不確定性逐步淡化，電子電機大類相當熱絡，但非AI相關產業表現相對溫和，部分產業尚待復甦，抵銷部分成長幅度。

台經院30日公布去年12月製造業景氣信號值由11月的11.82分，增加0.73分至12.55分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院分析，在全球AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增下，12月出口及外銷訂單年增率雙雙超過40%，帶動生產指數年增率逾20%，推升需求面指標表現，在電子零組件、電腦、電子產品及光學製品業都亮出「繁榮」紅燈；不過，非AI相關產業表現仍相對溫和，部分產業尚待復甦，抵銷部分成長幅度，使整體燈號仍停留在黃藍燈。

展望今年，台經院指出，美國在AI投資及減稅政策支撐下，經濟表現相對穩健；日本雖持續推動AI、半導體及先進製造投資，但汽車等重點產業仍受關稅影響；中國則因房地產市場疲弱、產業內捲及財政限制，經濟成長動能持續承壓。多數國際機構預測2026年全球經濟成長仍具韌性，但表現可能略低於2025年或持平，且呈現分化發展。

對台灣而言，台經院進一步指出，隨著台美關稅協議底定，稅率由20%降至15%且不予疊加，將有助於改善產業分歧的情況。台經院副研究員許碧書説：『(原音)將有助降低工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業對美出口成本，並提升與日韓等競爭對手的公平競爭條件，整體競爭力也優於中國與越南，預期今年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較2025年有所改善。』

不過，台經院提醒，2026年全球經濟仍面臨多項不確定因素，包括美國關稅政策後續發展、AI應用能否成功轉化為實質效益，以及中國內需疲弱與產能過剩問題，皆將牽動全球經濟走勢，並影響台灣製造業後續發展，仍需持續密切關注。(編輯：宋皖媛)