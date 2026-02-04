去年1350萬人上課 勞動力服務平台課程燙手

▲勞動力發展數位服務平台免費提供超過700門職場知能數位課程，去年吸引超過1,350萬人次上線學習。（圖／勞發署提供）

[NOWnews今日新聞] 由勞動部打造的「勞動力發展數位服務平台」在 2025 年交出了亮眼的成績單，全年吸引超過 1,350 萬人次上線學習。勞動部勞動力發展署表示，目前已免費提供超過 700 門橫跨多元領域的數位課程，內容從機械、電機電子到建築營造等 12 大職訓類群，讓勞工具有更多「武器」面對職場。



針對開放課程，勞發署舉例，因應自動化生產與智慧製造趨勢，開發CAD電腦輔助設計製圖、六軸機械手臂應用、三次元測定機、曲面零件CAM加工、CNC車銑複合加工等，讓傳統技術人員能順利銜接機電整合領域，化身為精密機械的高階人才。



而在數位、綠能領域方面，提供AI人工智慧、Python網頁爬蟲基礎應用、雲端服務模式、智慧型機器人簡介、太陽光電設置等數位課程，協助學員在掌握科技工具的同時，亦具備環境永續的視野



除了職場技術硬實力外，平台上也融入了黃金履歷撰寫、面試實戰技巧、職場減壓以及口語表達等就業服務類課程，旨在由內而外強化勞工的適應性，幫助每一位求職者在面試官面前展現出無可取代的優勢。



勞發署表示，數位平台不僅打破了學習的時間與空間限制，更與「台灣就業通」網站深度整合。若民眾有進一步的職訓補助、創業諮詢或產業趨勢需求，皆能一站式獲取資訊。為了讓服務更加貼近生活，官方 LINE 帳號（搜尋 @taiwanjobs）也同步運作，將最新職缺與徵才消息直接推送到民眾手中。

