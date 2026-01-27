去年1894萬人次瘋出國創新高 觀光逆差破7千億

交通部觀光署公布2025年旅客出入境統計，外籍旅客來台僅857萬餘人次，與國人出國旅客相差1036萬餘人次，觀光產值逆差約7010億元。去年台灣旅客出國達1894萬4436人次，遠超過疫情前的1710萬餘人次，創下歷史新高紀錄。

交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，遠超過疫情前的1710萬餘人次 。

日本成為台灣旅客最熱門的旅遊目的地，高達673萬人次前往，占比達35%，等於每3人出國就有1人是前往日本。第二名為大陸，達323.7萬人次、占比17%；港澳地區以219萬人次排名第三，占比11.5%；韓國則以183.5萬人次位居第四，占比9.6%。

來台旅客市場方面，日本旅客同樣居冠，達148.3萬人次，其次依序為港澳131萬人次、韓國101.6萬人次、美國71.5萬人次、大陸63.7萬人次、菲律賓62.7萬人次。

觀光署113年調查指出，國人平均每出國1趟支出5萬5541元，推算去年全台旅客出國花費達1兆522億元。外籍旅客來台部分，平均每人每趟消費1276美元，以平均匯率32.1計算，總金額約3512億元，兩者相減後觀光逆差約7010億元。

