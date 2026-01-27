去年221人赴中失聯、遭留置 陸委會：人數增4倍

台灣網路作家羅森2023年疑似因為寫禁書，被中國重判12年。台灣社運人士楊智淵，2024年9月被依涉犯分裂國家罪、判刑9年。其實國人赴中被限制自由的案例不少，陸委會公布，2025年國人前往對岸，失聯、遭留置盤查、限制自由，累計達221人，2024年是55人，人數大增4倍。

外交部的旅遊警示，也有標註跟中國簽司法互助或引渡條約的國家，提供給國人參考。

外交部領事事務局局長鄭正勇表示，「也提供各國與中國簽有刑事司法互助協定或引渡條約等，客觀指標供國人參考。」

以柬埔寨為例，警示等級是第3級橙色避免前往，但在警示說明還有標註，跟中國簽有引渡協定，而且已生效。外交部統計，目前有67國跟中國簽有刑事司法互助協議，另外有62國簽有引渡條約。

學者提醒，特定身分，例如退役軍人曾從事過情報工作，甚至是被認定跟當地社會組織有聯繫的人，到對岸都有比較高機率被盤查，甚至拘留。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝指出，「跟他的社會組織方面，可能有一些聯繫的，造成一些叛亂團體的這種概念來講，他就會比較在意一點，所以他就會更加嚴密去防止說他們所謂的境外勢力，介入他們內部的一個問題。」

學者建議，首先是到中國之前可以先換成純淨手機，在台灣的資料就不要帶過去，第二就是留意在對岸聯繫的人，是不是已經被中共鎖定，例如可能會被整肅的對象，再來就是曾在網路或公開場合發表過可能被中方鎖定的言論，例如政治見解，也盡量不要去對岸。