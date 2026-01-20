去年3投信發行ETF後規模大縮水 下一檔基金改核准制

（中央社記者蘇思云台北20日電）外界關注有營業員可能為了責任額，導致短期衝高ETF發行規模後，隨後又賣出，導致ETF規模大縮水。金管會今天表示，去年有3家投信發行6檔ETF，因發行後6個月期間平均已發行總單位數較成立日減少5成以上，3業者的下一檔基金募集將改核准制，以強化監理。

外界關注近期ETF發行檔數大增，但有營業員可能為了因應責任額業績，短期衝高規模後，掛牌後又立即賣出，導致ETF規模後續大跌，也引發市場上是否ETF同值性過高疑慮。

廣告 廣告

金管會證期局副局長黃厚銘表示，會加強對券商例行查核，把4面向納入查核項目，包括認識客戶（KYC）與認識商品（KYP）執行情形、商品適合度、風險揭露與業務人員酬金制度。

黃厚銘指出，券商公會去年7月修正證券商辦理基金銷售業務自律規範，相關注意事項包括不能用不正當方式勸誘客戶認購基金，也不能鼓勵民眾以借貸方式投資基金，投信投顧公會去年也有相關行為準則。

至於是否同質性過高，黃厚銘表示，2025年新掛牌的ETF合計46檔，2024年為33檔，除了檔數增加之外，增加的主要是主動式ETF，業者發行投資主題也都不同，應有適當市場區隔。

黃厚銘指出，金管會已督導證交所、櫃買中心滾動檢討，加強ETF審查，避免投信密集發行同性質的ETF，業者新發行的ETF產品要跟現有產品適當區隔，審查時也會審酌要求投信說明過去1年ETF發行情況。

黃厚銘解釋，依現行規定，如果基金開放買完屆滿6個月，平均發行單位總數較成立日減少5成以上，就認定規模大幅減少，業者下一檔基金申請就會從嚴審核，從申報制改為核准制，加強監理強度。

金管會統計顯示，2025年有3家投信發行6檔基金，在6個月期間平均已發行總單位數較成立日減少50%以上，依規定3業者下一檔改採核准制。

金管會官員也說，依照證券商公會自律規範，業務人員不能鼓勵民眾借貸方式投資基金，若違反規則，因為自律規範會納入每家公司內控，以證交法違反內控規定來看，最高可罰新台幣600萬元，但實際上還是要看個案狀況而定。

截至2025年12月31日止，國內ETF檔數合計298檔，其中被動型ETF有280檔，主動式交易所交易基金計18檔。（編輯：張均懋）1150120