去年4月才大罷免宣講 前神岡鄉長劉八郎驚傳辭世

台中政壇傳出憾事，曾在台中神岡地區深耕多年、具備高度影響力的前神岡鄉長劉八郎，於昨（31）日驚傳病逝，享壽84歲。據了解，劉八郎近幾個月健康狀況亮紅燈，頻繁進出醫院，30日因情況危急緊急送醫搶救，最終仍不敵病魔，在31日當天與世長辭。

2025年曾現身大罷免宣講

劉八郎即便高齡，仍十分關心時政，在2025年4月大罷免期間，他還親自為立委楊瓊瓔罷免案站上第一線宣講，當時他神情氣色還不錯，展現出老將的戰鬥力，沒想到這竟成了他在公眾面前最後的英姿。

據悉，劉八郎在近幾個月內健康狀況急轉直下，時常進出醫院，12月30日命危送醫後，於12月31日宣告不治，享壽84歲。目前家屬正低調處理後事，許多地方民代、支持者得知消息後紛紛表示哀悼，感謝他一生為神岡及民主發展的貢獻。

劉八郎曾在1990年至1998年間擔任神岡鄉鄉長，儘管近年來離開政壇好一段時間，但在當地仍有影響力，時常陪伴政壇後輩一起跑行程。

