去年5月完婚! 辛柏毅剛蜜月回台2天傳意外

南部中心／廖璟華、趙永博、蘇晟維 澎湖花蓮報導

這次失聯的飛官辛柏毅上尉，軍方一早就派人接送辛柏毅的父母從澎湖到花蓮，等候最新搜救進度，昔日師長就說，辛柏毅國中時就立志當飛官，更為了當飛官苦讀英文，去年五月才剛結婚，甚至剛度蜜月歸建不到48小時就傳出意外，親友集氣祈福，在網路上說他的妻子想他想到快要瘋掉了。

辛柏毅上尉家人燒香祈求他能平安歸來。（圖／翻攝畫面）

7日一早，軍方派出專人，到辛柏毅澎湖的老家，接送他的父母到澎湖機場，趕到花蓮了解最新搜救狀況，戰機失事後，家人徹夜守候，就盼聽到好消息，鄰里也到當地的天后宮，為他祈福，辛柏毅伯父說，「奶奶也燒香拜佛，希望小孩子能夠平安回來，但是....，我們昨天也等到很晚很晚。」，澎湖湖西村長辛天澤說，「他是一個非常乖巧，然後非常主動學習的一個小朋友，所以說我們希望，能夠好人一生都能夠平安。」

國中時得辛柏毅就已經立定志向想當飛官。（圖／翻攝畫面）

今年29歲的辛柏毅，個人臉書上，滿滿都是他對飛行的熱情，早在讀馬公國中時，他就已經下定決心，要當飛官，讓師長很有印象，國中導師許文維說，「他就是很堅定地說，他要走那個飛行的路線，其實剛開始家裡是反對，所以他那時候空軍官校的時候，他念的是維修。」，國中時期的辛柏毅，還是個標槍好手，畢業後也時常返校探望教練，田徑教練歐健友說，「來學校的時候就拿個本子，我說在幹嘛，他已經在努力了在背英文，（就是為了要當飛官這樣子？）對。」

辛柏毅的小姨子在網路發文，說他的妻子想他想到瘋掉了。（圖／民視新聞）

靠努力苦讀通過訓練，達到夢想，隊長眼中的辛柏毅，是一個優秀的隊員，去年五月，才剛跟妻子求婚，很浪漫地選在隔天520去登記，兩個人更在跨年時，到一心嚮往地北歐度蜜月，沒想到2日才剛返台，5日收假歸建基地才不到48小時，就發生意外，空軍第五聯隊27隊長周明慶表示，「他是一個很優秀的隊員，然後飛行也很穩定，今天早上跟他老婆見面，她說去冰島跟芬蘭，是他一輩子的夢想。」。

辛柏毅去年5月剛結婚，2日甫從北歐蜜月回來。（圖／翻攝畫面）

妻子的妹妹在社群網站上貼文，說全家人都沒睡等消息，除了哭到瘋掉，除了祈禱還能做什麼，全家都快熬不過去了，妻子想他想到想到瘋掉，而妻子位在花蓮老家的鄰居，也都盼望能聽到好消息，妻子老家鄰居：「希望能夠找到平安回來。」，妻子老家里長許時章說，「國家栽培一個飛行員真的不容易，而且這個那麼優秀的飛行員，非常希望能夠有好消息傳來。」大家努力集氣，就盼還有機會，看到辛柏毅平安歸來。

