去年5月完婚！辛柏毅忙到沒時間度蜜月 妻：他一輩子的夢想

29歲空軍上尉飛官辛柏毅傳出失事。（圖／東森新聞）





29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日駕駛單座F-16AM，疑似失事跳傘墜海，目前持續搜救中。辛柏毅所屬第五聯隊第27隊之隊長周明慶上校，今（7）日出席國防部記者會時表示，辛柏毅去年5月登記結婚，但沒有時間請婚假，直到近日才趁著空檔與妻子到冰島、芬蘭度蜜月，妻子也透露，這是他一輩子的夢想。

周明慶上校表示，辛柏毅是一位很優秀的隊員，飛行很穩定、與隊員相處融洽，去年5月登記結婚，但因為平時有戰演任務，沒有時間請婚假、度蜜月，才會延後到近期較有空檔時，與妻子遠赴冰島及芬蘭度蜜月，他的妻子說，去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想，周明慶說著說著忍不住哽咽。

據了解，辛柏毅的妻子也在空軍服役，才新婚、度蜜月沒多久，感情相當融洽，沒想到卻發生失事，妻子的妹妹也在社群平台發文，透露姊姊已經哭到雙眼浮腫，「等你等到快瘋掉」，希望姊夫能平安歸來。

辛柏毅失事消息也傳回澎湖家鄉，他的親友忍不住哭了出來，也因擔心年邁的阿嬤會無法承受，到現在都不敢告知她，愛孫發生飛行事故。大家也自發到湖西天后宮祈福，希望他能平安回家。

