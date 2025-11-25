去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率達百分之六十八點七五，為歷來第二高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，主因高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比率增加。

主計總處公布民國一一三年受僱員工薪資中位數五十四點六萬元，年增百分之四點○三，為有統計以來最高。平均總薪資七十三點二萬元（換算每月總薪資六點一萬元），低於平均總薪資員工比率百分之六十八點七五為歷年次高，顯示高薪者拉高平均值效應愈趨明顯。

觀察不同產業的薪資結構，產業景氣分化態勢依舊存在。全年總薪資中位數的「百萬俱樂部」成員，仍由具備寡占特性的金融、電力等行業囊括，其中，金融及保險業全年總薪資中位數一百一十點六萬元居冠，其次是電力及燃氣供應業一百○九點一萬元、排名第二。

至於受僱員工人數較多的製造業，總薪資中位數為五十七萬元，其中，電子零組件製造業八十七點六萬元、電腦電子產品及光學製品製造業八十九點九萬元，都是去年業績亮麗的受惠產業。

然而，工時員工較多的其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校），總薪資中位數都不到卅九萬元。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。

第一是基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但前年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年的薪資增幅不如預期，相對也壓低了去年比較的基期。此外，去年起，人工智慧（ＡＩ）應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合基本工資調整及企業內部調薪，綜合因素使得總薪資呈現高年增率。

以地區做觀察，新竹仍是全台薪資最高，竹科所在的新竹市以全年總薪資一二九點八萬元拔得頭籌，新竹縣一百點三萬元居次，台北市九十四點七萬元排名第三。

