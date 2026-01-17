去年7.1萬人次放鳥考機車駕照 公路局新制「缺考1次停權15天」

交通部公路局更新機車預約考駕照新規定。圖為機車路考示意圖。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕預約機車考照卻無故不去，影響監理站和其他考生權益，去年高達7.1萬人次「放鳥」預約考駕照。交通部公路局將祭出新規定，只要無故未到一次，就將考生暫停預約15天。

現行機車考照網路預約制度設有停權機制，民眾預約考照後若未依約報到應考、且沒在預約考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

去年有高達7.1萬人次放鳥預約考照，公路局為精進機車考照網路預約制度，修正規劃將改採累進停權制，將現行「2個月內3次未到考，停權2個月」的規定，修正為累進暫停預約機制。新制度規定，第1次未報到暫停預約15日；第2次未報到暫停預約30日；第3次未報到暫停預約60日。

公路局舉例，某名考生在1月15日預約考照，但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日方可再次預約；該民眾2月5日再次預約但又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，至3月8日方可再預約；若該民眾第3次仍未報到，則暫停預約60日。若該民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

另外，公路局也將縮短預約天數機制，將現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」，縮短為「開放至考照日前3日24時截止」，以縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形。調整措施後，可預約天數將由23天延長為27天，增加民眾預約彈性。

這項有停權機制修正預計在本月20日前，配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

