去年7.1萬人「爽約」沒考機車駕照！ 1/20起1次就停權

近期有要報考機車駕照的民眾要注意了！公路局針對預約報考有新規定，未來如果有預約卻沒到場考試，將會祭出累進停權制度，一次沒來停15天，最多停權60天。主要是因為去年爽約的人數暴增，創下5年新高。甚至有民眾投訴，說在宜蘭想考機車駕照，等了一個半月才預約到，直呼比搶演唱會門票還難。

轉動鑰匙發動引擎，迎接起步的第一關，直線7秒考驗平衡，有的人輕鬆上手，但也有人小小緊張。這邊壓線沒關係，教練在旁都能點出問題，只不過當民眾準備好了，沒想到卻沒辦法預約報考。

預約不到報考生吳先生：「因為它（宜蘭監理所）一個禮拜，只有三天考試，監理所他們也是說，這個可能是量能處理不來。」

搶報考比搶票還難，宜蘭民眾花了一個半月才預約到，怎麼會這樣，從公路局數據似乎能看出端倪嗎？去年預約報考人數來到28萬9397人，結果有報名卻沒來考，這爽約考生多達7萬1131人，整整佔了24.58％，以這未到考率來說，創下近5年新高。

駕訓班教練黃飛發：「駕訓班的話，基本上像這些費用我們都會提前跟考生收行政的規費，所以他如果沒有來參加考試的話，就會有1000塊錢的規費損失。」

駕訓班從練習到考試，一整套的課程都是先收費，多半學員不會該來不來。但監理所就不一樣，透過線上預約，不用先繳費，或許這就導致民眾佔了名額卻不去。

公路局監理組組長吳季娟：「未來民眾如果來預約考機車駕照，第一次預約沒有來報到，我們會暫停預約15日。」

事實上，過去就有規定，只要兩個月內3次未到考，就會停權兩個月，但為了避免爽約亂象，公路局決定改為累進停權制，一次沒到停15天，兩次沒到30天，三次沒到就停60天。

報考生：「其實是可以的啊，無故缺席的話，那問題完全是在你，但你又影響到別人。」

針對宜蘭難預約，原因是否與爽約有關還得釐清，但為了避免被霸占有限名額，新制度就從1/20上路。

