去年CPI年增1.66%創5年新低 12月房租創近2年半新低

主計總處今天(7日)公布2025年12月消費者物價指數(CPI)年增1.31％，連續8個月低於2%，全年CPI年增1.66%，創5年來最低增幅。其中，受到房價走跌與住宅維修費漲幅縮小影響，12月房租年增率降至1.99%，創下近2年半新低。

主計總處7日公布2025年12月消費者物價指數(CPI)年增1.31％，連續8個月低於2%；扣除蔬菜、水果及能源後的總指數，也就是核心CPI，則年增1.83％。全年CPI年增1.66%，創5年來最低增幅。

廣告 廣告

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，核心CPI持續低於2%，顯示物價仍平穩。他指出，前幾年物價受天候不穩影響，導致蔬菜、水果價格基期較高，去年蔬菜平均僅上漲0.39%，水果漲幅也從2024年的13.76%大幅縮小至8.62%，還有原油價格持續走跌，去年國內油料費跌幅擴大至4.81%，較前一年的0.87%跌幅顯著加深，都是去年物價較低的最主要原因。

值得關注的是，受房價走跌與住宅維修費漲幅收斂影響，去年12月房租漲幅1.99%，是29個月來首度跌破2%，已連續4季呈現縮小趨勢，創近2年半最低漲幅。他說：『(原音)其實像整體物價漲幅已經在縮小了，住宅維修費也是一樣。房價根據內政部的資料，今年以來房價是走跌的，所以一些相關因素不是漲幅縮小就是轉跌，所以我們才會判斷房租漲幅收斂的趨勢是比較明顯的。』

不過，曹志弘也指出，肉類、蛋類及外食費的漲幅依然較大，且CPI調查品項中仍有6成上漲，加上電費與瓦斯費曾於去年底調漲，這些經常性支出仍讓民眾感受到一定的物價壓力。

曹志弘也提到，國際油價目前維持在每桶60美元上下，主要是產油國增加供給，加上俄烏戰爭出現曙光，供給大於需求，這也讓以美元計價的進口物價指數連續38個月下跌，研判將有利於未來國內物價穩定。