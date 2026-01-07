去年CPI 5年新低 肉蛋、外食續漲

主計總處公布114年12月CPI為1.31％，114年平均通膨率為1.66％，創近5年新低。（陳君瑋攝）

主計總處7日公布去年12月消費者物價（CPI）為1.31％，連續8個月低於2％通膨警戒線。去年全年平均通膨率也出爐，為1.66％，創近5年新低，物價表現平穩。不過，豬肉價格連續5個月漲超過8％，原本上半年價格下跌的雞蛋，12月的漲幅更超過13％，推升17項重要民生物資的整體CPI年增為2.57％。

去年CPI漲幅1.66％，不僅揮別連續3年高於2％的通膨警戒線，也是近5年來最低。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，主要是蔬菜水果價格漲幅收斂、油料費跌幅擴大，讓全年物價表現回穩。

主計總處分析，12月CPI年增1.31％，主要是肉類、蛋類價格仍高，加上外食費持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲所致；不過，蔬菜因上年受天候影響基數較高， 交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及油料費、通訊費及通 訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

對於平均每月消費支出8萬元的家庭來說，12月CPI為1.31％，若要維持相同的生活水準，等於家庭支出會較去年同期增加1048元，其中，食物類中，外食費增加281元較多，肉類支出亦增93元。

展望新的一年物價表現，曹志弘表示，今年農曆年落在2月，預料相比之下，1月CPI漲幅會收斂，甚至有低於1％的可能。