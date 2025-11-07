去年SSD出貨量年減14% 集邦：市場整合將加劇





AI應用推升SSD需求，根據集邦科技（TrendForce）表示，全球消費級SSD市場在2023年價格跌至低點後，2024年供需逐漸回穩，價格也出現反彈。然而，受到消費性電子需求疲弱，加上筆電SSD普及率達到100%的影響，零售端銷售仍顯低迷，使SSD模組廠出貨量明顯下滑。集邦預估，2024年全球通路SSD出貨量約1.01億顆，年減幅達14%。

根據集邦公布的2024年通路自有品牌SSD模組廠出貨排名，市場集中度進一步提升，前五大品牌已掌握超過八成市場份額。金士頓（Kingston）以36%市佔率穩居第一，憑藉廣泛的通路布局與產品穩定度持續領先。威剛（ADATA）以13%排名第二，主打電競與高階產品線，並積極布局PCIe 4.0與5.0規格SSD。

排名第三的雷克沙（Lexar）占11%，受惠於中國及全球零售市場的成長。金泰克（Kimtigo）與必恩威（Biwin）分居第四、第五名，兩者皆受惠於中國強勁內需並積極拓展海外市場。第六名為七彩虹（Colorful），靠自主控制器與NAND技術維持高性價比優勢。

首次擠入前十名的SCY排名第七，主要得益於中國零售通路滲透率提升。技嘉（Gigabyte）、PNY與創見（Transcend）分別位居第八至第十名，其中技嘉受惠於電競品牌效應，PNY在北美與歐洲市場穩健發展，而創見則專注於工業級與專業應用市場。

集邦指出，隨著AI技術在2025年進一步導入PC與邊緣運算設備，高容量、高效能SSD需求將快速升溫。未來能強化技術整合、優化通路策略與品牌定位的模組廠，將有機會在下一波成長循環中脫穎而出。

