去新加坡要準備什麼？完整清單讓你輕鬆出發！
【記者 陳姿穎／台北 報導】還記得第一次去新加坡時，站在樟宜機場不知所措的感覺嗎？或是擔心自己漏帶了什麼重要文件？別擔心，身為一個去過新加坡多次的旅人，能完全理解那種既興奮又緊張的心情。
這篇文章會告訴你所有該準備的東西——從必備證件到實用小物，讓你可以放心收拾行李，不用擔心到了當地才發現「啊！怎麼沒帶這個？」準備好了嗎？我們一起來看看去新加坡前需要準備什麼吧！
證件準備：這些一定不能忘
護照檢查
出發前最重要的一件事就是檢查你的護照！台灣護照持有人可以免簽證進入新加坡，停留最多30天，是不是很方便！
但有個重要條件：你的護照效期必須從入境日起算，至少還有6個月以上的效期。
舉個例子，如果你計畫在2025年12月10日進入新加坡，你的護照效期就必須到2026年6月10日以後才行。這點千萬要注意，否則可能會在機場被航空公司攔下來！
新加坡入境卡（SG Arrival Card）
從2020年開始，新加坡已經全面改用電子化的入境卡系統，不用再在飛機上填寫紙本表格了。
新加坡入境卡是每個旅客都必須在抵達前完成的線上申報，這是強制性的要求，不完成的話可能會被拒絕入境喔！
你需要在出發前3天內（包含當天）完成申報，內容包括：
● 個人資料和護照資訊
● 航班詳細資訊
● 在新加坡的住宿地址
● 健康聲明
完成申報後，你會收到一封確認信，裡面有入境卡編號和QR碼。記得把這封信存在手機裡或印出來，入境時可能需要出示。
如果你擔心填寫過程中遇到問題，或是希望有人協助處理，也可以考慮使用專業的代辦服務，讓整個流程更順利安心。
旅遊保險
雖然不是強制性的要求，但真心建議一定要保旅遊保險！新加坡的醫療品質很好，但相對的費用也不便宜。萬一在當地生病或發生意外需要就醫，醫療費用可能會讓你的荷包大失血。
選擇保險時，記得確認是否涵蓋：
● 海外醫療費用
● 行李遺失或延誤
● 班機取消或延誤
行李準備：帶對東西很重要
衣物選擇
新加坡是熱帶國家，全年都是夏天，氣溫大約在26-32度之間，而且濕度很高。簡單來說，就是「又熱又黏」的天氣！所以衣服的選擇很關鍵。
日常穿著建議：帶上輕薄透氣的衣物是王道！棉質或麻質的T恤、短褲、短裙都是好選擇。但別忘了，新加坡的購物中心、地鐵站、博物館都冷氣超強，有時候會冷到發抖，所以記得帶一件薄外套或長袖上衣。
特殊場合服裝：如果你打算去高檔餐廳或屋頂酒吧，記得帶一套比較正式的衣服。男生可以準備襯衫加長褲，女生可以帶一件洋裝或smart casual的套裝。新加坡人蠻注重穿著的，去這些地方穿太隨便可能會被擋在門外喔！
參觀宗教場所：如果計畫去寺廟或清真寺，記得帶一條可以遮住肩膀和膝蓋的圍巾或披肩。雖然很多地方會提供借用，但自己準備一條會更方便也更衛生。
雨具：新加坡隨時都可能下雨，尤其是11月到1月的雨季。建議帶一件輕便的雨衣或小摺疊傘，比起笨重的雨傘，輕便型的更適合放在包包裡隨身攜帶。
鞋子：在新加坡你會走很多路！從地鐵站到景點、在購物中心閒逛、參觀植物園等等，所以一雙舒適的走路鞋絕對是必備。建議選擇透氣、輕便、好走的運動鞋或休閒鞋。另外也可以帶雙涼鞋或拖鞋，去聖淘沙海灘或泳池時會用到。如果你計畫去比較高級的場所，記得準備一雙正式一點的鞋子。
防曬和防蚊用品：
赤道附近的陽光不是開玩笑的！出門前一定要擦防曬乳，建議選擇SPF50以上的產品。太陽眼鏡和帽子也很重要，可以幫助你遮陽和預防曬傷。雖然新加坡市區的蚊子不多，但如果你計畫去植物園、麥里芝蓄水池步道等自然景點，記得帶防蚊液。傍晚時分蚊子會比較多，噴一下保平安。
3C和其他實用物品
電子產品
● 手機和充電器：這是基本配備，記得出國前開通國際漫遊或購買新加坡的eSIM卡。抵達樟宜機場後也可以買預付卡，Singtel、StarHub等電信公司都有提供遊客方案。
● 轉接頭：新加坡使用的是英式三孔插座（Type G），跟台灣的插座不同！記得帶一個萬用轉接頭，如果你有多個電子設備要充電，可以再帶一條延長線或多孔插座。
● 行動電源：整天在外觀光，手機電量很容易不夠用。帶個行動電源就不用擔心找不到地方充電了。記得確認容量符合航空公司規定（通常是20,000mAh以下）。
隨身小物
可重複使用的水瓶：新加坡的自來水是可以直接喝的，而且很多地方都有飲水機。帶個環保水瓶可以省錢又環保，不用一直買瓶裝水。
輕便後背包或斜背包：白天出門觀光時，你需要一個包包裝水瓶、防曬用品、外套等物品。選擇輕便、容量適中的包包會讓你走起來更輕鬆。
盥洗用具：大部分飯店都會提供基本的盥洗用品，但如果你習慣用自己的洗髮精、沐浴乳等，記得帶旅行組。別忘了牙刷牙膏，有些飯店不一定會提供。
個人藥品：如果你有在服用的藥物，記得帶足夠的份量，最好也帶著處方箋備查。建議準備一些常用藥，像是止痛藥、腸胃藥、感冒藥等,以防萬一。
金錢準備
現金
新加坡的貨幣是新加坡幣（SGD），建議在台灣先換一些現金，約SGD200-300就夠用了，主要用來搭計程車、在小販中心吃飯，或是買些小東西。
不用擔心換太少，因為新加坡到處都有ATM，可以用台灣的金融卡直接提款（會收一些手續費）。許多銀行ATM都支援中文介面，操作很簡單。
信用卡
新加坡的店家幾乎都接受信用卡，包括餐廳、商店、景點門票等。建議帶至少兩張信用卡，萬一其中一張有問題還有備用的。
出發前記得通知銀行你要出國，避免在國外刷卡時被當成盜刷而被凍結。另外也要了解一下你的信用卡在海外消費的匯率和手續費。
其他貼心提醒
提前預訂
新加坡是個熱門的旅遊城市，尤其是在假期或特殊活動期間（像是F1賽車、農曆新年等），住宿和機票都會很搶手。建議至少提前1-2個月預訂，不僅選擇多，價格也會比較好。
下載實用APP
在出發前下載這些APP會讓你的旅程更順暢：
● Grab：新加坡版的Uber，叫車超方便
● MyICA：可以用來填寫和管理入境卡
● Google Maps：導航必備
● iChangi：樟宜機場的官方APP，可以查詢航班、購物優惠等資訊
了解當地禁忌
新加坡是個法律嚴格的國家，有些行為在台灣可能沒問題，但在新加坡會被罰款：
● 不能在公共場所吸菸（只能在指定的吸菸區）
● 不能亂丟垃圾或隨地吐痰
● 不能在地鐵上吃東西或喝飲料
● 不能帶超過規定數量的酒精和香菸入境
雖然聽起來規矩很多，但其實只要守規矩，新加坡是個非常乾淨、安全、友善的城市！
準備好了、就出發吧！
看完這份清單，是不是覺得準備去新加坡其實沒那麼複雜？最重要的就是：
● 確認護照效期足夠（6個月以上）
● 在出發前3天內填寫新加坡入境卡
● 帶好適合熱帶氣候的衣物和防曬用品
● 準備好轉接頭和常用藥品
● 換一些新加坡幣和準備信用卡
最後給你一個小建議：不要過度打包！新加坡的購物非常方便，如果真的忘記帶什麼，幾乎都可以在當地買到。
與其帶一大堆「可能會用到」的東西，不如輕裝上陣，留些空間帶伴手禮回來！
祝你有個美好的新加坡之旅！如果這篇文章對你有幫助，記得分享給即將去新加坡的朋友們喔！
（圖片翻攝畫面示意圖）
